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सहकारी बैंक:अग्रवाल नए सीईओ, चंद्राकर ओएसडी बने

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • कोविड-19 के चलते सहकारिता क्षेत्र में रुके ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ी

राज्य सरकार ने सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर का रायपुर तबादला कर दिया है। उनकी जगह पर अंबिकापुर सहकारी बैंक में पदस्थ सीईओ अनूप अग्रवाल बिलासपुर के बैंक को संभालेंगे। श्रीकांत को अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर का ओएसडी बनाया गया है। कुछ महीने पहले श्रीकांत का प्रमोशन हुआ था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें रायपुर में किसी अच्छी जगह पर भेजा सकता है। इससे डेढ़ साल पहले सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ आरए खान का तबादला रायगढ़ किया गया था। उनकी जगह पर अंबिकापुर के सीईओ रहे श्रीकांत चंद्राकर को यहां की कमान सौंपी गई थी। तभी से वे यहां अपना काम संभाल रहे थे। उन्होंने बैंक का प्रॉफिट बढ़ाने के अलावा दूसरी दिशाओं में बेहतर काम किया है। इनके कार्यकाल में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसका निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है। इनमें सैदा और सकरी के किसानों के एटीएम से नौ लाख रुपए ठगी, समितियों के संस्था प्रबंधकों द्वारा अवैध वसूली, मनमानी सहित कई शिकायतें शामिल हैं, जिन पर पेंडेंसी जारी है। हालांकि किसानों से हुए ठगी के मामले में किसानों को पैसों का भुगतान कर दिया गया है, पर एटीएम से पैसे निकालने वाले चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस को बैंक वालों पर शक था, पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।

इन मामलों की जांच जारी
बैंक में 32 बचत बैंकों के घोटाले की जांच चल रही है। सीबीआई को इसका जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के घोटाले की फाइल जांच के बाद रायपुर चली गई है। वहां से कई सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। स्थानीय कर्मचारियों को संभालना और 284 समितियों वाले बैंक को संभालना ही उनके लिए चुनौती का काम होगा। फर्जी भर्ती सहित नियमों को तोड़कर कई जगह भवन बनवाए गए हैं। मृत व्यक्तियों को पेंशन बांटी गई है। इनकी जांच भी जारी है।

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