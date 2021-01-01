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राजनीति:भाजयुमो जिलाध्यक्ष को लेकर अमर, बृजमोहन समर्थकों में खींचतान, नियुक्ति आज कल में

बिलासपुर2 घंटे पहले
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भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में पदाधिकारियों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से कम निर्धारित करने के कारण जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में चल रहे उपाध्यश्र कोमल सिंह ठाकुर, प्रणव शर्मा, मंत्री राजू सिंह दौड़ से बाहर हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी डी. के सख्त निर्देश के बाद आयु सीमा के नियम का अब कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। नतीजतन युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के पद के लिए नए नामों पर तेजी से विचार चल रहा है। जिला भाजपा में जिलाध्यक्ष से लेकर प्रकोष्ठ के विभिन्न पदों पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के समर्थकों का दबदबा है पर मोर्चा के िजलाध्यक्ष पद के लिए पहली बार दिग्गजों के समर्थकों के बीच रस्साकशी चल रही है। सक्रियता के लिहाज से अमर अग्रवाल के खेमे से मंडल अध्यक्ष आदित्य तिवारी, रोहित मिश्रा तथा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक निखिल केशरवानी के बीच फैसले के आसार हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के क्षेत्र से रीतेश अग्रवाल व एक अन्य डा. निलय तिवारी का नाम भी दौड़ में चल रहा है। जिला भाजपा में अध्यक्ष पद पर अमर समर्थक रामदेव कुमावत सहित महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पद पर जयश्री चौकसे, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष सैयद मकबूल अली काबिज हैं, इसलिए अमर खेमे की ओर से युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद के लिए ताकत झोंक दी गई है।

प्रदेशाध्यक्ष साहू बोले- 3 नामों का पैनल मिला
भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अमित साहू ने ‘दैनिक भास्कर’ को बताया कि मोर्चा जिलाध्यक्ष के पद के लिए जिला भाजपा अध्यक्ष से तीन नामों का पैनल प्राप्त हो चुका है। इस पर विचार कर घोषणा 2-3 दिन के अंदर कर दी जाएगी। संगठन की ओर से पैनल कोर ग्रुप तथा वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के उपरांत तैयार करने की परिपाटी है। कार्य के प्रति समर्पण, निष्ठा व सक्रियता के आधार पर अंतिम फैसला होगा।

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