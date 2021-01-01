पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रिश्तेदारों के आने से भड़का पड़ोसी:बिलासपुर में विधवा महिला के घर में घुसा युवक, टंगिया से मारने का प्रयास

बिलासपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिश्तेदारों के घर आने से नाराज होकर पड़ोस में रहने वाली विधवा महिला को जान से मारने का किया प्रयास। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिश्तेदारों के घर आने से नाराज होकर पड़ोस में रहने वाली विधवा महिला को जान से मारने का किया प्रयास।
  • सिविल लाइंस क्षेत्र के तालापारा की घटना, पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की दी धमकी
  • मकान मालकिन ने बीच बचाव कर युवक को भगाया, किराये पर अकेले रहती है महिला

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक ने पड़ोस में किराये से रहने वाली विधवा महिला के घर में घुसकर टंगिया से हमला कर मारने का प्रयास किया। महिला चिल्लाती हुई भागी तो शोर सुनकर मकान मालकिन पहुंची और बीच बचाव कर युवक को बाहर भगाया। युवक ने पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की भी धमकी दी। इसके चलते महिला ने एक दिन बाद FIR दर्ज कराई। महिला के रिश्तेदारों के घर आने से युवक नाराज था।

जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइंस क्षेत्र के तालापारा में रनिया यादव किराये से सुख बाई के मकान में रहती हैं। वह विधवा हैं और अकेले ही रहती हैं। रनिया ने पुलिस को बताया कि वह 2 फरवरी की दोपहर करीब 12 बजे बाथरूम में नहा रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला लड़का ठाकुर पाटले हाथ में टंगिया लिए घर में घुस आया। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार यहां क्यों आते हैं।

बहन और परिवार वालों से सलाह के बाद दर्ज कराई FIR
इसके बाद महिला बाथरूम से निकल कर कमरे में गई तो आरोप है कि ठाकुर पाटले ने टंगिया से उस पर वार किया, लेकिन वह बच गई। इस पर वह चिल्लाती हुई भागी तो शोर सुनकर मकान मालकिन पहुंच गई। उन्होंने बीच बचाव किया तो फिर गाली-गलौज करने लगा। पुलिस में जाने पर जान से मारने की धमकी दी। पहले तो महिला डर कर चुप हो गई, फिर अपनी बहन और परिवार वालों से सलाह लेने के बाद FIR दर्ज कराने थाने पहुंची।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें10 लाख सालाना की नौकरी छोड़ पॉलीथीन को रीसाइकिल कर हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए, आज 98 लाख रुपए है टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser