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हवाई सेवा:बिलासपुर की उपेक्षा कर रायपुर-इंदौर उड़ान को दी मंजूरी

बिलासपुर3 घंटे पहले
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  • धरना 203 दिन: हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया

केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के वितरीत जाकर रायपुर से इंदौर उड़ान को मंजूरी दे दी है। यह बिलासपुर के साथ अन्याय है। बिलासपुर से दिल्ली और बिलासपुर से कोलकाता उड़ान को भी मंजूरी दी जा सकती है लेकिन केंद्र सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। समिति के सदस्यों ने कहा कि अब यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के सदस्यों ने फ्लाइकिंग कंपनी की रायपुर-इंदौर उड़ान को केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृति देने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिलासपुर से संबंधित मांगों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है वहीं रायपुर से उड़ान योजना के बाहर इंदौर के लिए एक और फ्लाइट की स्वीकृति दी गई है। समिति ने कहा कि रायपुर को सुविधा मिलने का विरोध नहीं है परन्तु केन्द्र सरकार को पहले बिलासपुर-प्रयागराज और प्रयागराज-दिल्ली रूट पर उड़ान को स्वीकृत करना चाहिए। जिसका कि टेंडर एक वर्ष पहले हो चुका है और अलायंस एयर एवं स्पाइस जेट ने इसे चलाने में रूचि दिखाई है। जिस तरह रायपुर-इंदौर फ्लाइट को उड़ान योजना के बाहर जाकर स्वीकृत किया गया है उसी तरह से बिलासपुर-दिल्ली और बिलासपुर-कोलकाता उड़ाने भी स्वीकृत की जा सकती है। बिलासपुर के यात्री बिना वी.जी.एफ सब्सिडी के भी इन मार्गों पर यात्रा करने के लिए तैयार है क्योंकि वर्तमान में वे रायपुर तक टैक्सी का किराया दो से तीन हजार रुपए अनावश्यक वहन कर रहे हैं, इसके अलावा समय की बर्बादी भी होती है। समिति ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि बिलासपुर से महानगरों के लिए भी सामान्य श्रेणी की उड़ानों को स्वीकृत किया जाए और उड़ान योजना के तहत बिलासपुर-प्रयागराज और प्रयागराज-दिल्ली रूट का टेंडर परिणाम अविलम्ब घोषित किया जाए । धरना आंदोलन के 203वें दिन संघर्ष समिति के सदस्य देवेंद्र सिंह बाटू, समीर अहमद अशोक भण्डारी, सुदीप श्रीवास्तव, रामदुलारे रजक आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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