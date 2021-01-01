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ABVU में फिर होंगे एडमिशन:UG और PG में प्रक्रिया समाप्त, लेकिन प्राइवेट ले सकेंगे प्रवेश, इसी माह मिल सकता है मौका; पूरक और विशेष परीक्षा के लिए भी मौका

बिलासपुर27 मिनट पहले
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  • यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन के लिए 5 फरवरी से शुरू हो सकती है प्रक्रिया
  • यूनिवर्सिटी ने दो बार बढ़ाई थी प्रवेश की तारीख, फिर भी 34 फीसदी से ज्यादा सीटें खाली

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी (ABVU) ने प्रवेश से वंचित छात्र-छात्राओं को एक और मौका दिया है। हालांकि अब उन्हें प्राइवेट छात्र-छात्रा के तौर पर एडमिशन लेना होगा। इसके लिए संभवत: यूनिवर्सिटी की ओर से फरवरी माह की शुरुआत में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं पूरक व विशेष परीक्षा फार्म भरने से वंचित छात्र-छात्राओं को भी यूनिवर्सिटी की ओर से एक मौका और दिया गया है।

दरअसल, कोरोना संक्रमण के चलते यूनिवर्सिटी की ओर से UG और PG के लिए दो बार एडमिशन की तारीख बढ़ाई गई थी। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी और संभाग के कॉलेजों में स्नातक (UG) में करीब 12 हजार और स्नातकोत्तर (PG) में 7966 सीटें (34.59%) खाली रह गईं। जबकि तय सीटों से भी कहीं ज्यादा की संख्या में आवेदन आए थे। माना जा रहा है कि ग्रामीण अंचल के युवा एडमिशन फार्म भरने के बाद भी प्रवेश नहीं ले सके हैं।

यूनिवर्सिटी की ओर से फिर से एडमिशन पोर्टल खोलने की तैयारी
कॉलेजों में बढ़ी संख्या में सीटें खाली होने और छात्र-छात्राओं के प्रवेश से वंचित होने के कारण लगातार एडमिशन की मांग की जा रही है। इसे देखते हुए पिछले दिनों परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रवीण पांडेय ने अधिकारियों की बैठक ली थी। इसके बाद कुलपति डा.संजय अलंग और कुलसचिव प्रो. सुधीर शर्मा को भी अवगत कराया। अभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके साथ 5 फरवरी से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

विशेष और पूरक परीक्षा के लिए 2 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन
यूनिवर्सिटी की ओर से विशेष और पूरक परीक्षा के लिए भी तारीख 2 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले यह 31 जनवरी को समाप्त हो गई थी। इसके बाद अब फेल, पूरक, अबसेंट और ATKT के लिए छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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