पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Chhattisgarh
  • Bilaspur
  • Atal Bihari Vajpayee University Bilaspur | Bilaspur University Chhattisgarh Is Giving Second Chance To Improve Results For Students Appearing In Main Exam

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ABV यूनिवर्सिटी की स्पेशल परीक्षा:फेल, बैक और कम नंबर वाले छात्रों को बिलासपुर यूनिवर्सिटी फिर दे रही मौका; असंतुष्ट बदल सकते हैं परिणाम

बिलासपुर7 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी (बिलासपुर यूनिवर्सिटी) के छात्रों को अपने परीक्षा परिणाम सुधारने का एक और मौका मिला है।
  • शिक्षण सत्र 2019-20 की मुख्य परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्र दे सकते हैं विशेष परीक्षा
  • आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर, परीक्षा फॉर्म के लिए देने होंगे 250 रुपए

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी (बिलासपुर यूनिवर्सिटी) के छात्रों को अपने परीक्षा परिणाम सुधारने का एक और मौका मिला है। ऐसे छात्र जो सत्र 2019-20 की मुख्य परीक्षा में बैठे थे और फेल हो गया या बैक या कम नंबर आए हैं, वे अपने परिणाम बदल सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी विशेष परीक्षा का आयोजन करने जा रही है।

परीक्षा विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी वेबसाइट पर सार्वजनिक की है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रवीण पांडेय के मुताबिक, कोरोना संक्रमण के चलते ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सेल्फ स्टडी के छात्रों की परीक्षा हुई थी। इसके अलावा सेमेस्टर के परीक्षार्थी भी शामिल हैं। जिन्होंने घर में रहकर एग्जाम दिया था। शासन के निर्देश पर यूनिवर्सिटी ने विशेष परीक्षा कराने का निर्णय लिया है।

परीक्षा फार्म भरने के लिए खोला गया पोर्टल
यूनिवर्सिटी की इस विशेष परीक्षा के लिए 17 नवंबर तक छात्र-छात्राएं आवेदन जमा कर सकते हैं। परीक्षा फार्म के रूप में प्रति छात्र 250 रुपए देने होंगे। परीक्षा विभाग का दावा है कि इस परीक्षा के बाद छात्र संतुष्ट हो सकते हैं। हालांकि छात्रों को दोबारा परीक्षा फार्म भरना होगा। परीक्षा फार्म भरने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। वहीं कालेज छात्रों की ऑनलाइन आंतरिक परीक्षा 19 से 24 नवंबर तक होगी।

किताब देखकर दिए जवाब, फिर भी फेल हो गए छात्र
कोरोना संक्रमण के दौरान मुख्य परीक्षा में छात्र-छात्राएं अपने घर में रहकर ही इसमें शामिल हुए। उन्हें किताबें देखकर पेपर हल करना था। खास बात यह है कि बावजूद इसके सही उत्तर नहीं लिख सके। जिस वजह से उनके कम नंबर आए है। बड़ी संख्या में ऐसे भी परीक्षार्थी है जिन्होंने द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रथम वर्ष का प्रश्नपत्र हल किया है। कुछ ने पांच जगह सिर्फ एक ही प्रश्न का जवाब दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें