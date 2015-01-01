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उच्च शिक्षा:एयू ने जारी किए 28 रिजल्ट, 4977 में से 3 हजार 965 छात्र पास, एक हजार सप्लीमेंट्री

बिलासपुर4 घंटे पहले
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अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को 28 रिजल्ट जारी किया है। इसमें बीए एलएलएबी, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम का रिजल्ट जारी हुआ है। परीक्षा में 4 977 छात्र शामिल हुए थे। इसमें से 3965 छात्र पास हुए हैं। 1 हजार 12 छात्र सप्लीमेंट्री आ गए हैं। एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर ओल्ड कोर्स में 88 प्रतिशत, एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर में 97 प्रतिशत, एलएलबी छठवें सेमेस्टर का 68 प्रतिशत रिजल्ट है। बीए एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर में 97 प्रतिशत, चतुर्थ सेमेस्टर में 93 प्रतिशत, एलएलएम द्वितीय सेमेस्टर में 96 प्रतिशत छात्र पास हैं। बीए एलएलबी दसवें सेमेस्टर, बीकॉम एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, बीए एलएलबी आठवें सेमेस्टर का 100 प्रतिशत रिजल्ट है। एमए फाइनल अंग्रेजी में 75 प्रतिशत, अर्थशास्त्र में 66 प्रतिशत, भूगोल में 95 प्रतिशत, इतिहास में 73 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। एमए राजनीति शास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर में मात्र 57 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। यूटीडी का रिजल्ट भी जारी हुआ है। एक लाख 33 हजार छात्रों में से 60 हजार का रिजल्ट जारी हो गया है।

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