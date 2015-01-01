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सम्मान:कोरोना काल में सेवा करने वाले चार डॉक्टरों को अवार्ड

बिलासपुर3 घंटे पहले
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कोविड-19 में मरीजों के लिए डॉक्टरों ने भगवान के रूप में कार्य किया है। सभी को मात्र इन्हीं पर भरोसा है, जिसे उन्होंने कायम रखा। जिंदगी और मौत से जूझ रहे कोरोना संक्रमित लोगों की सेवा में डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर बिना अपनी जान की परवाह किए 24 घंटे सेवाएं दी। सेवा देने के साथ-साथ अच्छा परिणाम देने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा डॉक्टरों को सम्मानित किया जा रहा है। इसमें बिलासपुर के डाॅक्टरों ने भी अवार्ड अपने नाम किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा द्वारा चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. अखिलेश देवरस, डॉ. निताशा सोनी, डॉ. अखिलेश वर्मा, डॉ. नितिन जुनेजा को उनके सेवा कार्य के लिए प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। यह अवार्ड उन्हें चेन्नई में 27 व 28 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय काफ्रेंस में दिया जाएगा। उक्त जानकारी राज्य आईएमए के प्रांत सचिव डॉ. प्रभात श्रीवास्तव ने दी। प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड पाने वाले वासुदेव क्लीनिक एंड नर्सिंग होम चांटापारा के चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. देवरस ने कहा कि यह अवार्ड मिलना बिलासपुर के लिए गौरव की बात है। उन्होंंने कहा कि इस संक्रमण के दौर में मैं अपने परिवार और बच्चे की परवाह किए बिना पीपीई किट पहनकर 14 से 15 घंटे सेवाएं दी हैं। दिन-रात नहीं देखते थे। जब भी मरीज को हमारी जरूरत पड़ती थी, हम मौजूद रहते थे। उन्होंने बताया कि मेरे पिता चंद्रप्रकाश देवरस, माता दीप्ति देवरस और चाचा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. केडब्ल्यू देवरस ने हमेशा मनोबल बढ़ाया।

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