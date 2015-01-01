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बिलासपुर में सड़क चलते लूट:रेलवे की ऑफिस सुपरिटेंडेंट बाइक पर पर्स रखकर खड़ीं थी; पीछे से आए बाइक सवार उठाकर भाग निकले

बिलासपुर11 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाइक सवार बदमाश रेलवे की महिला ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पर्स लेकर भाग निकले। महिला ऑफिसर पर्स को बाइक पर रखकर वहीं खड़ी हुई थीं।
  • तारबहार क्षेत्र के टिकरापारा की घटना, पति के साथ सामान लेने के लिए निकली थीं
  • रास्ते में कॉल आने पर पति बाइक रोककर साइड खड़े होकर कर रहे थे बात

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाइक सवार बदमाश रेलवे की महिला ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पर्स लेकर भाग निकले। महिला ऑफिसर पर्स को बाइक पर रखकर वहीं खड़ी हुई थीं। पर्स में मोबाइल और कुछ अन्य सामान था। घटना तारबहार थाना क्षेत्र के टिकरापारा में गुरुवार शाम की है। बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। अंधेरे के चलते बाइक का नंबर भी नहीं देख सकीं।

जानकारी के मुताबिक, टिकरापारा महाराष्ट्र मंडल के पीछे गली निवासी सुमना सरकार रेलवे के GM ऑफिस में ऑफिस अधीक्षक हैं। वह गुरुवार देर शाम करीब 7 बजे अपने पति दिलीप कुमार सरकार के साथ बाइक से सामान लेने के लिए निकली थीं। दोनों रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी की गली से होते हुए आ रहे थे। अभी वह कॉलोनी में पहुंचे ही थे कि उनके पति के मोबाइल पर कॉल आया।

बाइक सवार बदमाश का पीछा किया, लेकिन भाग निकला
उन्होंने बाइक खड़ी कर दी और उतरकर साइड में बातें करने लगे। सुमना वहीं पास में बाइक पर पर्स रखकर खड़ी हुई थीं। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे बाइक सवार युवक पीछे से आया और पर्स उठाकर भागने लगा। इस पर उनके पति और सुमना ने बाइक से पीछा किया, लेकिन अंधेरा का फायदा उठाकर वह बच निकला। दंपति उसको काफी देर तक आसपास तलाश करते रहे, लेकिन पता नहीं चला।

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