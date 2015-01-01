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बिलासपुर में वारदात:वृद्धा अपनी बेटी के घर गई थी, चोर लाखों के गहने ले गए; बगल के कमरे में बेटा सोता रहा उसे पता ही नहीं चला

बिलासपुर36 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोर एक वृद्धा के कमरे का ताला तोड़कर चांदी के गहने सहित लाखों रुपए ले गए। घटना के समय महिला अपनी बेटी के ससुराल गई हुई थी।
  • सीपत क्षेत्र के ग्राम कौडिया की घटना, तड़के 4 बजे युवक ने कॉल कर बहन के पति को दी सूचना
  • रास्ते में पड़ा मिला चोरी किया गया बक्सा, चांदी के गहने सहित 1.5 लाख रुपए गायब थे

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोर एक वृद्धा के कमरे का ताला तोड़कर चांदी के गहने सहित लाखों रुपए ले गए। घटना के समय महिला अपनी बेटी के ससुराल गई हुई थी। घर में उसका बेटा बगल के कमरे में सो रहा था, लेकिन उसे चोरी का पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुलने पर जब ताला टूटा देखा तो अपनी बहन के घर सूचना दी। घर से चोरी किया गया बक्सा रास्ते में पड़ा मिला। मामला सीपत क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, कौडिया गांव निवासी कुमारी बाई राठौर दिन में अपने घर रहती हैं और रात को पास में ही रहने वाले अपने दामाद संतोष राठौर के मकान में सोने चली जाती हैं। रोज की तरह वह 11 नवंबर को भी अपने बेटी और दामाद के घर गई हुई थीं। घर के उनका बेटा रविशंकर ही था। उसने अगले दिन तड़के करीब 4 बजे संतोष राठौर को कॉल किया और चोरी की सूचना दी।

ताला तोड़कर ऊपर रखा, बक्सा उठाकर ले गए
इस पर संतोष अपनी सास और पत्नी के साथ उनके घर जा रहा था, तभी रास्ते में बक्सा पड़ा मिला। उसमें रखे 500-500 रुपए के नोट 1.5 लाख रुपए, चांदी की 4 पायल, एक चांदी की करधन, पुराने टूटे हुए चांदी के गहने करीब एक किलो, एक जोड़ी सोने के टाप्स सहित 3.5 लाख रुपए के गहने गायब थे। चोरों ने ताला तोड़ने के बाद उसे वहीं दरवाजे के ऊपर ही रख दिया था।

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