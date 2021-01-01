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बजट:बिलासपुर जोन को 5050 करोड़ रुपए मिले, यात्री सुविधाओं पर 404 करोड़ खर्च करेंगे

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • नई रेल लाइन के लिए एक हजार करोड़, रेल लाइन दोहरीकरण, कंप्यूटीकरण, रोड सुरक्षा, ओवर अंडरब्रिज समेत कई बड़े निर्माण कार्यों के लिए किया गया प्रावधान

केंद्रीय बजट में बिलासपुर जोन को वर्ष 2021-22 के लिए 5050 करोड़ रुपए मिले हैं। जोन में नई रेल लाइन, दोहरीकरण, कंप्यूटरीकरण, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज समेत अनेक कार्यां पर यह राशि खर्च की जाएगी। बजट में नई रेल लाइनों के लिए सबसे ज्यादा एक हजार एक सौ साेलह करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा यात्री सुविधाओं पर भी खासा ध्यान दिया गया है। इसके लिए 404 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इससे जोन के स्टेशनों में मुसाफिरों के लिए एक्सकेलेटर, वाटर फेसिलिटी, शेड समेत अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। ट्रैफिक सुविधा, ट्रैक की मरम्मत, पेंड्रा अनूपपुर तीसरी लाइन, दर्री-राजहरा, रायगढ़ से मांड, गेवरा से पेंड्रारोड, छिंदवाड़ा जबलपुर, झारसुगड़ा से बिलासपुर चौथी लाइन के लिए भी पैसे मिले हैं। साथ ही वर्कशॉप प्रोडक्शन, ट्रेनिंग एवं मानव संसाधन काम के लिए भी राशि का उल्लेख किया गया है। गैज कनवर्सन के लिए 296 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें सिग्नल एवं टेलीकाम और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी रकम जुड़कर आई है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इन पैसों से रेलवे का बड़े पैमाने पर विकास संभव है। बजट में नई रेल लाइनों के चालू कामों के लिए भी पैसे आए हैं।

जानिए, किस काम के लिए कितने पैसे मिले, बिलासपुर मंडल के लिए क्या है खास

  • दल्ली-राजहरा जगदलपुर रेल लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए मिले है। यहां 235 किलोमीटर लाइन का काम जारी है।
  • रायगढ़ से मांड के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यहां 63 किलोमीटर लाइन बिछानी है। यह काम भी प्रक्रिया में है।
  • गेवरा से पेंड्रारोड लाइन के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह लाइन 121 किलोमीटर में बनानी है।
  • छिंदवाड़ा से जबलपुर मंडलामाड़ के लिए 150 करोड़ रुपए मिले हैं। यह लाइन 183 किलोमीटर तक बनानी है।
  • राजनांदगांव से नागपुर तीसरी लाइन के 228 करोड़ रुपए मिले हैं। यहां 390 किलोमीटर लाइन तैयार होनी है।
  • अनूपपुर कटनी के लिए 290 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यहां 165 किलोमीटर लाइन डलनी है।
  • झारसुगड़ा से बिलासपुर चौथी लाइन के लिए 432 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यहां 206 किलोमीटर में लाइन का काम होना है।
  • जबलपुर गोंदिया बालाघाट लाइन के लिए 100 करोड़ मिले हैं। यहां 285 किलोमीटर लाइन का काम होना है।

आरओबी और आरयूबी के लिए 560 करोड़
आरओबी और आरयूबी निर्माण काम के लिए 560 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा लाइनों के दोहरीकरण के लिए 1817 करोड़ की राशि मिली है। रेलवे ने इन कामों को प्राथमिकता से लिया है। इसी तरह रोड सेफ्टी के लिए 14 करोड़ रुपए, कंप्यूटराइजेशन के लिए चार करोड़ रुपए, ट्रैफिक सेफ्टी के लिए 61 करोड़, ब्रिज टनल एप्रोच के लिए 25 कराेड़ रुपए का प्रावधान है।

सिग्नल एवं टेलीकॉम के लिए 93 व ट्रेनिंग के लिए 11 करोड़
केंद्र ने बजट में ट्रेनिंग सहित मानवसंसाधन से जुड़े दूसरे काम का भी बजट में प्रावधान किया है। बिलासपुर जोन में सिग्नल एवं टेलीकॉम के लिए 93 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। ट्रेनिंग और अन्य काम के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। स्टाफ वेलफेयर के लिए 19 करोड़, रेलवे में इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए 21 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

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