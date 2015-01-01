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विवाद:लिंगियाडीह में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर लाठी व चाकू से हमला, 5 घायल

बिलासपुर4 घंटे पहले
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  • शराब पीकर गाली गलौज करने का विवाद, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

लिंगियाडीह में बुधवार की रात दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर रॉड,चाकू व लाठियों से हमला किया। इससे पांच लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। पहले पक्ष की ओर से दर्ज गोपी निषाद पिता जीवनलाल ने एफआईआर दर्ज कराई। उसके अनुसार लिंगियाडीह निवासी मोती निषाद पिता जीवनलाल निषाद उसका भाई है। बुधवार की रात जीवलाल और सावन निषाद मोहल्ले में शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनका मोहल्ले के ही कपिल धुव्र से विवाद हो गया। दोनों पंचायत भवन के पास ही थे। इस बीच कपिल धुव्र ने वीरू धुव्र व राजू धुव्र के साथ मिलकर दोनों पर लाठी व रॉड से हमला कर दिया। गोपी निषाद को पता चला तो वह अपने साथी मोहम्मद राजिक के साथ वहां पहुंचा तब मोती व सावन जमीन पर पड़े थे और तीनों उसपर हमला कर रहे थे। गोपी व मोहम्मद राजिक ने बीच बचाव किया तो उन्होंने मिलकर उनकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। दूसरे पक्ष की ओर से कपिल धुव्र ने एफआईआर दर्ज कराई। उसके अनुसार वह लिंगियाडीह में ग्राम पंचायत भवन के बगल में रहता है। राजमिस्त्री का काम करता है। बुधवार को घर में था। रात 9.30 बजे उसके घर के बाहर मोहल्ले का गोपी केंवट, मोती केंवट, सावन केंवट और मोहम्मद राजिक शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे थे। मना करने पर मोती केंवट गाली गलौज करने लगा और नाक में हाथ से मुक्का मारा। इससे उसे चोट लगी और खून बहने लगा। उसका भांजा वीरू कुमार व राजू धुव्र बीच बचाव करने आए तो उनके साथ गोपी केंवट, मोती केंवट, सावन केंवट व मोहम्मद राजिक ने मारपीट की। गोपी ने चाकू से राजू के गर्दन, हाथ व वीरू कुमार के सिर पर वार कर दिया। इससे उन्हें चोट लगी। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से एक एक दूसरे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पांच घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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