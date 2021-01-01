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परेशानी:45 लाख क्विंटल धान खरीदा, 23 लाख उठाव

बिलासपुरएक घंटा पहले
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  • खरीदी केंद्रों व संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव कराना बड़ी चुनौती

इस बार 1 लाख 1 हजार 986 किसानों से 45 लाख 11 हजार 422 क्विंटल धान खरीदा गया। इसमें से 23 लाख 29 हजार 848 क्विंटल धान का उठाव राइस मिलरों ने उपार्जन केंद्रों से किया लेकिन अब भी 18 लाख 45 हजार 102 क्विंटल धान खुले में खरीदी केंद्रों में रखा है। हालांकि 3 लाख 36 हजार 472 क्विंटल धान संग्रहण केंद्रों में रखवाया गया है। संग्रहण केंद्रों में पहले से ही हजारों क्विंटल धान रखा हुआ है। धान खरीदी तो हो चुकी है लेकिन अब अधिकारियों की चुनौती धान का समय पर उठाव कराना है।

यदि वे ऐसा नहीं करवा पाते हैं तो लाखों रुपए का नुकसान होगा। खाद्य नियंत्रक एच.मसीह नुकसान नहीं होने की बात कहते हुए बताते हैं कि धान का समय रहते उठाव करवा लिया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त राइस मिलरों से अनुबंध किया गया है। किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली। शासन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारी भले ही नुकसान न होने का दावा करें लेकिन पूर्व वर्षों के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि यहां करोड़ों का धान सड़ता रहा है।

लक्ष्य से 20873 क्विंटल कम खरीदी

धान खरीदी का लक्ष्य 45 लाख 32 हजार 295 क्विंटल था लेकिन खरीदी हुई 45 लाख 11 हजार 422क्विंटल। यानी लक्ष्य से 20873 क्विंटल कम खरीदी हुई। प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदना था और इस बार 1 लाख 6 हजार 441 किसानों ने पंजीयन कराया। इनमें से 4450 ने अंत तक धान नहीं बेचा। कुल 1 लाख 1 हजार 986 किसानों ने धान बेचा।

पिछले साल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला शामिल था। 48 लाख 28 हजार 29 क्विंटल धान खरीदा गया था। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के 13 हजार 423 किसानों ने 7 लाख 49 हजार 72 क्विंटल धान बेचा। इसे व बिलासपुर में हुई खरीदी को मिलाकर 52 लाख 60 हजार 494 क्विंटल धान खरीदा गया जो कि पिछले साल से 4 लाख 32 हजार 462 क्विंटल ज्यादा है।

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