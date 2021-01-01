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चार सौ बीसी का केस दर्ज:फर्जी दस्तावेज बनाकर अमेरी में दूसरे की जमीन बेचने की धोखाधड़ी का प्रकरण

बिलासपुरएक घंटा पहले
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  • सिविल लाइन थाने में

विनोबा नगर निवासी व्ययवायी के स्वामित्व की जमीन कुछ लोगों ने स्वयं की बताकर बेच दी। इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया। इसकी रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचने वालों के विरुद्ध धारा 34 व 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

विेनोबा नगर निवासी ब्रजेश अग्रवाल पिता मदनलाल अग्रवाल ने सिंधी कालोनी निवासी होलाराम पेसवानी पिता गिद्दूमल पेसवानी और राजकिशोर नगर निवासी अविनाश पेसवानी व अन्य पिता सुरेश पेसवानी पर उनकी जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने का आरोप लगाया गया है।

ब्रजेश ने पुलिस को बताया कि भूमि ख.नं. 454/57 रकबा 0.04 हे., ख.नं. 454/57 रकबा 0.014 हे., ख.नं. 454/59 रकबा 1.023 हे. एवं ख. नं. 454/62 रकबा 0.023 हे. स्थित मौजा अमेरी प.ह.नं.26 नय पहन. 32 रा.नि.मं. सकरी विकास खण्ड एवं तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर छग का एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्य धारी है उपरोक्त वर्णित भूमियों को पंजीकृत विक्रय पत्र 24-01-2008 के माध्यम से क्रमश: श्रीमती सरोज अग्रवाल पति राजेन्द्र अग्रवाल, शारदा प्रसाद मिश्रा पिता शिव प्रसाद मिश्रा , राजेन्द्र अग्रवाल पिता स्व गुलजारी लाल अग्रवाल वं सरजू प्रसाद मिश्रा पिता शिव प्रसाद मिश्रा से उन्होंने क्रय किया गया था एवं क्रय दिनांक को ही प्रार्थी ने उपरोक्त भूमियों का कब्जा ले लिया था।

वर्तमान राजस्व अभिलेखों में भी प्रार्थी का नाम दर्ज है। वर्णित भूमि के मूलभूमि स्वामी हालाराम पेसवानी इस बात से भलीभांति अवगत थे कि यह जमीन बिसनलाल को बेची जा चुकी उसके बाद भी छलकपट पूर्वक दस्तावेजों की कूटरचना की गई।

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