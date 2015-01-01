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पर्व पर सुविधा:बिलासपुर-दुर्ग-पटना के बीच चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन; 16 और 17 नवंबर को दुर्ग से होंगी रवाना

बिलासपुर37 मिनट पहले
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छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दो स्पेशल ट्रेनें छत्तीसगढ़ से बिहार चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का संचालन दुर्ग-बिलासपुर-पटना के लिए होगा।
  • मध्य रेलवे दो पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, एक ट्रेन में होगी 21 कोच की सुविधा
  • छठ पूजा के अवसर पर बिहार अपने घर जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत

छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दो स्पेशल ट्रेनें छत्तीसगढ़ से बिहार चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का संचालन दुर्ग-बिलासपुर-पटना के लिए होगा। यह ट्रेनें 16 और 17 नवंबर को दुर्ग से रवाना होकर रायपुर, बिलासपुर होते हुए बिहार जाएंगी। यही ट्रेन अगले दिन 17 और 18 नवंबर को पटना से दुर्ग के लिए रवाना होगी।

मध्य रेलवे की ओर से स्पेशल गाड़ी का नंबर 08891/ 08892 जारी कर दिया गया है। यह ट्रेन दुर्ग-पटना-दुर्ग के मध्य दो अतिरिक्त फेरे के लिए चलाई जा रही है। ट्रेन दुर्ग से 08891 नंबर के साथ 16 व 17 नवंबर को और पटना से 08892 नंबर के साथ 17 व 18 नवंबर को चलेगी। स्पेशल ट्रेन में 2 जनरेटर, 3 सामान्य, 7 स्लीपर, 2 AC-2, 6 AC-3, 1 AC-2 कम AC फर्स्ट श्रेणी सहित कुल 21 कोच रहेंगे।

ट्रेन सुबह 10.30 बजे दुर्ग से रवाना होकर, अगले दिन 5.30 बजे पटना पहुंचेगी
यह ट्रेन दुर्ग से सुबह 10.30 बजे रवाना होकर 11.10 बजे रायपुर और दोपहर 1 बजे बिलासपुर होते हुए अगले दिन सुबह 5 बजे पटना पहुंचेंगी। वहीं पटना से सुबह 7.30 बजे चलकर रात 12.55 बजे बिलासपुर, 2.50 बजे रायपुर और तड़के 3.45 बजे दुर्ग पहुंचेगी। इस बीच ट्रेन का चांपा, रायगढ़, झारसुगड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मूरी, बोकारो, चंद्रपुर, गोमो, कोडरमा, गया, और जहानाबाद में स्टॉपेज होगा।

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