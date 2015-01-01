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राजनीति:छत्तीसगढ़ सरकार एआईसीसी की एटीएम करप्शन का पैसा दिल्ली जा रहा: रमन

बिलासपुर3 घंटे पहले
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  • पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ.रमन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए

पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह का आरोप है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार एआईसीसी के िलए एटीएम का काम कर ही है। प्रदेश में जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उससे जमा रकम सीधे दिल्ली पहुंचती है। राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर गुरुवार को पत्रवार्ता में अपनी राय जाहिर करते कहा कि मेडिकल की पेमेंट सीट की तरह कलेक्टर, एसपी की सीट के रेट तय हैं।
थाने के रेट लिस्ट.. विधायक की पीड़ा: डाॅ. सिंह ने कहा कि दो साल में बदला और तबादला में सरकार व्यस्त रही। देश में यह पहली सरकार होगी जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक गृह मंत्री के सामने सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि थानों में रेट लिस्ट लगा देना चाहिए। सरकार का यही यथार्थ है और विधायक जब अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, तो उसे पार्टी का मामला कह कर दबाने की कोशिश की जाती है।
गोबर घोटाला: 15-15 लाख के गौठान के नाम पर इतना भ्रष्टाचार हुआ कि गायों को कहीं भी ठौर नहीं मिल रहा। स्टेट, नेशनल हाइवे में रोज गायें मार रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चारा घोटाला की तर्ज पर छत्तीसगढ़ का गोबर घोटाला चर्चित होगा।

2023 में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने भाजपा कार्यालय में कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने देश को विकास की ओर ले जाकर यह साबित कर दिया है कि अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। डॉ.रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं से आव्हान किया कि 2023 में प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहना है। बैठक को सांसद अरुण साव, भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में हर्षिता पाण्डेय, अमरजीत सिंह दुआ, किशोर राय, गुलशन ऋषि उपस्थित थे।

सरकार हिल रही...
राजनीतिक सवालों के जवाब में डा.सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा ढाई ढाई साल के कार्यकाल का वायदा करने की बात कही जाती है। वह इसे पूरा करते हैं? यह उनकी बात है। मंत्री रविंद्र चौबे के इस बयान पर कि राज्य सरकार को 15 साल तक कोई हिला नहीं सकता, उन्होंने कहा कि दो साल में ही हिलने हिलाने की बातें हो रही हैं। ढाई साल की बात हो रही है। वह 15 साल रहे हैं। दो साल में ही इतनी बैचेनी.. भैया इंतजार कीजिए। यहां जनता फैसला लेती है। रविंद्र चौबे के कहने से सरकार नहीं बनती। युद्धवीर सिंह जूदेव के बयान को लेकर सवाल पूछने पर वे टाल गए, कहा कि 15 साल पार्टी में कौन व्यापारी था, या कौन नया व्यापारी जुड़ा, ये वही बताएं।

झूठे वायदे, 15 महीने बाद धान की अंतिम किस्त देंगे
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि गंगाजल और गीता हाथ में लेकर कांग्रेस ने जितने भी वायदे किए वह झूठे साबित हुए। देश में कोई व्यापारी या सरकार नहीं होगी जो खरीदी के 12 महीने नहीं 15 महीने बाद धान की चौंथी किस्त मार्च में देने की बात कह रही है। यहां सरकार ने दो साल के बोनस का 10800 रुपया किसानों को नहीं दिया। धान खरीदी के दिन कम और किसानों का रकबा तक काट दिया। बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। शराबबंदी की घोषणा कर उल्टे सरकारी दुकानों से 30 फीसदी अवैध शराब बेची जा रही है। सहकारी बैंक को छोड़ राष्ट्रीय बैंक का कर्जा माफ नहीं किया। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते अकेले 2019 में 233 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली।

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