पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लव ट्राइंगल में चौथे की हत्या:सूरजपुर में युवक की हत्या कर कुएं में फेंकी लाश, 3 दिन बाद आरोपी पुलिस के पास पहुंचा; पति-पत्नी सहित 3 अरेस्ट

बिलासपुर35 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्यार के ट्राइंगल में चौथे प्रेमी की हत्या कर उसके शव को महिला के घर के कुएं में ही फेंक दिया। पुलिस ने दंपति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
  • तिलसिवा गांव में 18 अक्टूबर को दंपती के घर में स्थित कुएं में मिला था युवक का शव
  • 15 अक्टूबर को ही कर दी थी युवक की हत्या, कॉल डिटेल से पकड़े गए आरोपी

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लव ट्राइंगल में चौथे प्रेमी की हत्या कर उसके शव को महिला के घर के कुएं में ही फेंक दिया। घटना के तीन दिन बाद महिला का पति थाने पहुंचा और कुएं में शव होने की जानकारी पुलिस को दी। मामले में दंपती सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले का खुलासा शनिवार देर शाम तक करेगी।

जानकारी के मुताबिक, तिलसिंवा गांव निवासी भानु प्रताप राजवाड़े 18 अक्टूबर को थाने पहुंचा और घर के कुंए में शव होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। इस पर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फोटो सर्कुलेट की। इसके बाद मृतक की शिनाख्त कृष्णपुर निवासी चंदेश्वर सोनवानी ने अपने भाई शंकर सोनवानी के रूप में की थी।

भानु प्रताप की पत्नी से ही आखिरी बार हुई थी शंकर की बात
पुलिस को शंकर के शव के साथ कपड़ों में एक मोबाइल फोन भी मिला था। उसकी कॉल डिटेल से पता चला कि शंकर की आखिरी बार बात भानु प्रताप की पत्नी हेमा से हुई थी। पुलिस ने हेमा की कॉल डिटेल चेक किया तो उसमें अंतिम बार किसी संजय रवि से बात होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। वहीं पोस्टमार्टम में शंकर की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

शंकर को शराब पिलाकर हेमा के घर ले गया संजय
पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो संजय ने बताया कि 15 अक्टूबर को शंकर के साथ रात करीब 12 बजे तक शराब पी। इसके बाद दोनों हेमा राजवाड़े के घर गए। वहां हेमा, उसके पति भानु प्रताप के साथ बैठकर चारों ने फिर शराब पी। आरोप है कि नशे की हालत में जब शंकर बाड़ी की ओर गया तो भानु ने उसके सिर पर डंडे से वार किया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद तीनों ने उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया।

पुलिस को गुमराह करने के लिए भानु पुलिस के पास पहुंचा
घटना के तीन दिन बाद पुलिस को गुमराह करने की मंशा से आरोपी भानु प्रताप ने पुलिस को सूचना दी थी। वहीं घटना के बाद भी आरोपी संजय और हेमा के बीच मोबाइल पर कई बार बात हुई थी। बताया जा रहा है कि संजय भी हेमा का प्रेमी है। हालांकि पुलिस ने अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं किया है। संभवत: देर शाम तक पुलिस की ओर से इसको लेकर जानकारी दी जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने का आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें