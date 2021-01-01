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पेंशन के नाम पर फ्रॉड:घर में ही पेंशन की राशि मिलने का झांसा देकर युवकों ने मशीन पर लिए अंगूठे के निशान, फिर खाते से निकाल लिए 30 हजार रुपए

बिलासपुर2 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ में एक वृद्ध महिला से शातिर ठगों ने निराश्रित पेंशन घर में दिलाने का झांसा देकर खाते से 30 हजार रुपए निकाल लिए। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ में एक वृद्ध महिला से शातिर ठगों ने निराश्रित पेंशन घर में दिलाने का झांसा देकर खाते से 30 हजार रुपए निकाल लिए।
  • कोटा क्षेत्र के लालपुर में बैंक अधिकारी बनकर दो बदमाशों ने की धोखाधड़ी
  • निराश्रित पेंशन का झांसा देकर आधार कार्ड भी मांगा, फिर किस्तों में निकाले रुपए

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब शातिर ठग लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं। अब बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया है। निराश्रित पेंशन घर में मिलने के झांसे में आकर उन्होंने 30 हजार रुपए गवां दिए। बदमाशों ने उनसे मशीन पर अंगूठे का निशान लिया और फिर खाते से रुपए निकाल लिए। जब वह पासबुक में एंट्री करवाने बैंक गईं तो उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। इसके बाद उन्होंने कोटा थाने में FIR दर्ज कराई है।

जानकारी के मुताबिक, लालपुर निवासी मैना बाई भास्कर गृहिणी हैं। उनके घर में 7 जनवरी को दो युवक पहुंचे और खुद को बैंक अधिकारी बताया। उनसे निराश्रित पेंशन के संबंध में पूछताछ की। साथ ही बताया कि उनके बैंक में निराश्रित पेंशन योजना की राशि आती है। यह राशि उनको घर बैठे ही मिल सकती है। इसके लिए आधार कार्ड देना होगा। उनकी बातों में आकर मैना बाई ने आधार कार्ड की कॉपी और मशीन पर अंगूठे के निशान दे दिए।

अंगूठे के निशान नहीं मिलने की बात कहकर चले गए
इसके बाद ठगों ने महिला से कहा कि उनके अंगूठे के निशान मिल नहीं रहे हैं। इसके बाद वे वहां से चले गए। करीब एक माह बाद मैना बाई किसी काम से बैंक गईं। इस दौरान उन्होंने पासबुक में एंट्री कराई तो पता चला कि उनके खाते से 7 जनवरी, 22 और 30 जनवरी को 10-10 हजार स्र्पये निकाल लिए गए हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अनपढ़ है, इसका फायदा उठाकर दोनों युवकों ने उससे ठगी कर ली।

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