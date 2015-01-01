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खुद के घर पर किसी और का कब्जा:बिलासपुर में रिश्तेदारों ने की महिला की पिटाई, कोर्ट के आदेश के बाद मकान की मरम्मत कराने गई थी

बिलासपुर41 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपने मकान की मरम्मत कराने के लिए पहुंची महिला को उसके ही रिश्तेदारों ने पीट दिया। मामला पुराने मकान पर कब्जे को लेकर है।
  • सरकंडा थाना क्षेत्र की घटना, पुराने मकान को लेकर है विवाद
  • आरोपियों ने मकान में लगा ताला तोड़कर खुद का लगा दिया

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपने मकान की मरम्मत कराने के लिए पहुंची महिला को उसके ही रिश्तेदारों ने पीट दिया। मामला पुराने मकान पर कब्जे को लेकर विवाद का है। आरोपियों ने महिला के मकान में लगा ताला तोड़ दिया और खुद का दूसरा ताला लगा दिया। महिला ने किसी तरह वहां से भागकर जान बचाई। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के मुताबिक सीपत रोड निवासी नीता पांडेय का पुराना मकान देवनंदन नगर में है। मकान का एक हिस्सा आटा चक्की के बगल में लगा हुआ नीता पांडेय के नाम पर है। इसे लेकर मजिस्ट्रेट ने आदेश भी जारी किया है। महिला 2 नवंबर की शाम मकान के अपने हिस्से में मरम्मत कराने के लिए मिस्त्री के भतीजे गोपी को लेकर गई थी।

महिला किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी
महिला का आरोप है कि वहां उसके रिश्तेदारों संगीता पांडेय, मुनमुन, लक्ष्मी और हरि ने ताला तोड़कर खुद का ताला लगा दिया था। महिला वहां पहुंची तो आरोपियों ने उसे गाली देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया। डरकर महिला भागी तो उससे मारपीट की गई। किसी तरह वह जान बचाकर वहां से निकल सकी। अब महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया है।

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