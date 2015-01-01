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प्रेम से बड़ा रुपैया:महिला रेलवे कर्मचारी से उसके प्रेमी ने 12 लाख रुपए उधार लिए; जब वापस मांगे तो डंडे और लात-घूंसों से पीटा

बिलासपुर10 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो प्रेम करने वालों के बीच रुपए ज्यादा भारी पड़ गए। प्रेमी ने उधार ली हुई रकम वापस मांगने पर महिला रेलवे कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। उसे लात-घूंसों और डंडे से पीटा।
  • तारबहार क्षेत्र की घटना, लोन और उधारी चुकाने के नाम पर आरोपी ने लिए थे रुपए
  • युवती ने किश्तों में रकम लौटाने के लिए कहा, तो उसे पैसों का लालची बताया

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो प्रेम करने वालों के बीच रुपए ज्यादा भारी पड़ गए। प्रेमी ने उधार ली हुई रकम वापस मांगने पर महिला रेलवे कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। उसे लात-घूंसों और डंडे से पीटा। यहां तक कि अपनी प्रेमिका को ही पैसों का लालची बता दिया। प्रेमी ने लोन और उधार के नाम पर युवती से 12 लाख रुपए लिए थे। मामला तारबहार थान क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, कंस्ट्रक्शन कॉलोनी निवासी एक युवती डीआरएम ऑफिस में क्लर्क पद पर कार्यरत है। उसका लवा किशन महंती के साथ प्रेम संबंध था। लवा ने लोन के नाम पर दो बार में 6.75 लाख और 1.75 लाख रुपए लिए। इसके साथ ही 3.5 लाख रुपए भी उधार लिए। युवती इस रकम को लवा से धीर-धीरे लौटाने के लिए कह रही थी, लेकिन वह रुपए नहीं दे रहा था।

पिटाई से युवती रोई तो मोहल्ले को बताने की बात कह और पीटा
युवती ने 12 नवंबर को लवा से फिर रुपए मांगे। आरोप है कि इससे लवा भड़क गया। मुझसे बार-बार पैसे मांगती है कहते हुए लात-घूंसों और डंडे से पीटा साथ ही गालियां भी दी। युवती का आरोप है कि लवा ने उसे जमीन पर पटक कर गला भी दबाया। किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई। युवती का आरोप है कि 17 नवंबर को भी शाम करीब 7 बजे वह ऑफिस से लौटी तो लवा घर के गेट पर ही खड़ा था।

सहेली की सलाह पर युवती ने तीन दिन बाद दर्ज कराई एफआईआर
आरोप है कि वह हाथ पकड़ कर घसीटता हुआ कमरे में ले गया और मारपीट करते हुए सिर को बार-बार बेड से पटका। युवती रोने लगी तो मोहल्ले में सबको मालूम करा दे कहते हुए बुरी तरह से पीटा और लात मारी। घटना के बाद युवती डरकर चुप हो गई। फिर उसने अपनी सहेली को घटना के बारे में बताया तो उसने पुलिस में जाने की सलाह दी। जिसके बाद युवती शुक्रवार देर शाम थाने पहुंची और एफआईआर कराई।

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