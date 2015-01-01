पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लव, रेप और फ्रॉड:बिलासपुर में हेडकांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर विधवा महिला से किया दुष्कर्म; 55 लाख रुपए हड़पे और रिश्ता खत्म कर दिया

बिलासपुर21 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक हेड कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर विधवा महिला को अपने जाल में फंसाया। फिर मंदिर में ले जाकर शादी की। बाद में पता चला कि आरोपी हेडकांस्टेबल पहले से शादीशुदा है। उसने महिला के 55 लाख रुपए भी हड़प लिए।
  • तोरवा थाना क्षेत्र का मामला, महिला ने डीजीपी से की हेड कांस्टेबल की शिकायत
  • हिर्री थाने में पदस्थ है आरोपी सिपाही, तलाक होने का झांसा देकर मंदिर में शादी भी की

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक हेड कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर विधवा महिला को अपने जाल में फंसाया। फिर मंदिर में ले जाकर शादी की। बाद में पता चला कि आरोपी हेडकांस्टेबल पहले से शादीशुदा है। उसने महिला के 55 लाख रुपए भी हड़प लिए और रिश्ता खत्म कर दिया। अब महिला ने इसकी शिकायत डीजीपी से की है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, तोरवा क्षेत्र निवासी 40 वर्षीया विधवा महिला की पहचान हिर्री थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल संजय श्रीवास्तव से हुई थी। आरोप है कि संजय ने महिला को बताया कि उसका पत्नी से तलाक हो चुका है और वह उससे शादी करना चाहता है। महिला उसके झांसे में आ गई और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। इस बीच रतनपुर के महामाया मंदिर में शादी भी कर ली।

महिला के पैसे से आरोपी शिरडी, मुंबई और गोवा भी घूमा
महिला का आरोप है कि हेड कांस्टेबल उसी के पैसे से शिरडी, मुंबई और गोवा भी घूमने गया। साथ ही उसके 55 लाख रुपए भी हड़प लिए। इसके बाद रिश्ता खत्म कर लिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला का यह भी आरोप है कि इस मामले की कई बार पुलिस अधिकारियों से शिकायत की पर कार्रवाई नहीं हुई। अब उसने डीजीपी डीएम अवस्थी से शिकायत की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें