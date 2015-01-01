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तैयारी:मतदाताओं व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताने मरवाही जाएंगे मुख्यमंत्री

बिलासपुर4 घंटे पहले
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मरवाही उप चुनाव में मिली जीत के बाद अब मुख्यमंत्री का मरवाही का कार्यक्रम बन रहा है। वे कुछ दिनों बाद मरवाही जाकर वहां के मतदाताओं व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। इसके लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। एक दिन पहले मरवाही उपचुनाव में निर्वाचित होने के पश्चात डाॅ. केके ध्रुव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं बिलासपुर के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कुशल नेतृत्व एवं इस जीत के लिए बधाई दी एवं उनका आभार प्रकट किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष व गौरेला पेंड्रा मरवाही के प्रभारी अटल श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मरवाही के लिए बनाया जा रहा है। वहां जाकर वे मरवाही विधानसभा के मतदाताओं व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जीत के प्रति आभार मानेंगे। बहुत जल्द कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली जाएगी। गाैरतलब है कि 1 लाख 49 हजार 870 में से 56 फीसदी से भी ज्यादा यानी 83 हजार 561 वोट कांग्रेस को मिले। कांग्रेस ने 38 हजार 197 वोटों से भाजपा को हराया। इस बार जकांछ मैदान में नहीं थे। जबकि उसने भाजपा को समर्थन दिया था। इसके बावजूद वह जीत हासिल नहीं कर पाई।

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