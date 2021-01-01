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सद्भावना मैच:नागरिक इलेवन ने जिला प्रशासन को हराया

बिलासपुरएक घंटा पहले
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  • प्रशासन ने 135 रनों का टारगेट दिया था, अंतिम गेंद पर जीत पाई नागरिक की टीम

आधारशिला विद्या मंदिर में स्थित क्रिकेट मैदान में बिलासपुर प्राइम क्रिकेट अकादमी द्वारा प्रशासन व नागरिकों के बीच सदभावना क्रिकेट मैच कराया गया। इसमें नागरिक 11 टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम ओवर के अंतिम गेंद में 8 विकेट से जीत दर्ज की। इस दौरान अतिथि के रूप में महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजिरूद्दीन उपस्थित थे।

सदभावना क्रिकेट मैच में प्रशासन टीम से कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय, खजांची कुमार, अनुपम तिवारी, अजितेश पाण्डेय, नगर निगम से प्रवेश कश्यप, रमनदीप, गोपाल सिंह ठाकुर, मनीष आदि खेले। नागरिक टीम से अटल श्रीवास्तव, प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मुकुल तिवारी, जिला क्रिकेट संघ के सचिव विंटेश अग्रवाल, वेटरन संघ के अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह, ओपी यादव, डॉ. वैभव ओत्तलवार, डॉ. अशोक मेहता, अधिवक्ता अनुराग वाजपेयी, प्रवीण सिंह, अपूर्व भंडारी, सीए राजुल जाजोदिया और सुशांत शुक्ला थे।

इस मैच भारतीय महिला ए टीम में चयनित यशी पाण्डेय और ऐश्वर्या सिंह ने भी शिरकत की। प्रतियोगिता में पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रशासन 11 टीम निर्धारित 15 ओवर में 135 रन बनाई। टीम के लिए सुशांत शुक्ला ने 67 रन, ऐश्वर्या सिंह 33 रन, कलेक्टर सारांश मित्तर ने 14 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी नागरिक 11 की टीम से अपूर्व भंडारी 38 और रणदीप चावला नाबाद 38 रन, शैलेश सैमुअल 12 रन बनाकर टीम को जीत दिलाया।

इस अकादमी में प्रशिक्षुओं के लिए स्कूल व हॉस्टल के विकल्प भी उपलब्ध है। अकादमी में नेट्स के लिए 4 सीमेंटेड पिच व 3 ग्रीन पिच, कैचिंग नेट्स आदि की व्यवस्था हैं। स्टेडियम में इंग्लिश ग्रास लगायी गयी है ताकि खिलाड़ियों को फील्डिंग प्रैक्टिस या मैच खेलते हुए चोट न लगे। साथ ही बॉलिंग मशीन, फिटनेस ट्रेनर, विडियो एनालिसिस, रेड, वाइट व पिंक बॉल से अभ्यास की सुविधा है। इस अकादमी के सचिव सन्नी दुआ व अध्यक्ष अंजुल दुआ उपस्थित थीं।

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