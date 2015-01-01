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सुनवाई:सीयू की कुलपति और कुल सचिव को कोर्ट का अवमानना नोटिस

बिलासपुर4 घंटे पहले
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हाईकोर्ट ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. अंजिला गुप्ता और कुलसचिव शैलेंद्र सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उनके खिलाफ व्याख्याता ने नियमितीकरण के मामले को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं निपटाने पर याचिका दायर की है। कोर्ट ने अदालत की अवमानना करने पर कार्रवाई करने के लिए जवाब मांगा है। सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच में हुई। एसके लांझियाना ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इसमें बताया कि वे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में व्याख्याता पद पर वर्ष 2004 से कार्यरत हैं। वे परिवीक्षा अवधि को पूरा कर लिया था। इसके बाद उनकी सेवाओं को सहायक प्राध्यापक के पद पर वर्गीकृत कर दिया था। चयन समिति की अनुशंसा पर उनकी नियुक्ति की गई। इसके बावजूद दिसंबर 2013 में नियमित सेवा का अपात्र मानते हुए एक आदेश जारी कर यूनिवर्सिटी ने 3 माह का वेतन देकर सेवामुक्त भी कर दिया। इस आदेश को उन्होंने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट पिटीशन पेश की। याचिका में प्रमुख रूप से यह आधार लिया गया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 4 (डी) के अनुसार उनकी सेवाओं का नियमितीकरण संरक्षित किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी. सैम कोशी ने अंतिम आदेश पारित कर विश्वविद्यालय के 12 दिसंबर 2013 के आदेश को रद्द कर दिया। यह कहा कि अधिनियम की धारा 4 (डी) के जिन प्रावधानों के तहत नियमितीकरण संरक्षित रखा गया है उनका परिपालन विश्वविद्यालय करे। इस निर्णय के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए जून 2018, नवंबर 2018, जनवरी 2019, मार्च व जुलाई 2019 और मार्च 2020 में विश्वविद्यालय में अभ्यावेदन पेश किया। इसमें सेवाएं नियमित करने के साथ ही कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत पदोन्नति, ग्रेड पे, पेंशन निर्धारण का भी निवेदन किया। इस पत्राचार के जवाब में कुलसचिव शैलेन्द्र सिंह ने मई 2019 को याचिकाकर्ता को लिखा कि कार्रवाई प्रक्रिया में है, 2 साल इंतजार के बाद भी कुछ हल नहीं निकला है।

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