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व्यवस्था:बिना आधार कार्ड के नहीं लगेगा कोरोना टीका

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • ऑनलाइन दर्ज होगा डेटा, 52 सरकारी हैल्थ सेक्टर के नाम भेजे गए

कोविड-19 की वैक्सीन आने की संभावना है। केंद्र और राज्य ने अपने स्तर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को कोविड वैक्सीन लगे, इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आधार नंबर को जरूरी किया जा रहा है। चाहे पहली खेप में हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगानी हो या फिर उसके बाद आम लोगों को बिना आधार वेरिफिकेशन के कोविड का टीका नहीं लगाया जाएगा। इतना ही नहीं आधार के जरिए उनका डेटा भी ऑनलाइन करने पर काम चल रहा है। ऐसा हो जाने के बाद कोई व्यक्ति कहीं भी आधार नंबर के जरिए यह पता कर सकता है कि उसको कोविड वैक्सीन लगी है या नहीं। बिलासपुर के जिला टीकाकरण नोडल अधिकारी डॉ. मनोज सेम्युअल के अनुसार पहले स्टेज में हैल्थ सेक्टर के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। बिलासपुर में पहले चरण में कोविड की वैक्सीन लगाने के लिए 52 सरकारी हेल्थ सेक्टर के कर्मचारियों की जानकारी भेजी गई है। सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पताल, सिम्स, अर्बन हैल्थ सेंटर, आयुर्वेदिक चिकित्सालय सहित फील्ड में काम कर रहे फ्रंटलाइन कोरोना वारियर्स के नाम दिए गए हैं। 7500 फील्ड कर्मचारी और 2000 सहायिका और स्वीपर आदि के नाम शामिल हैं।

केंद्रीय हैल्थ वर्कर की रिपोर्ट सीधे केंद्र को
राज्य सरकार को जिन फ्रंट लाइन काेराेना वारियर्स की जानकारी भेजी है, उसमें केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले हैल्थ कर्मचारी और डॉक्टर्स आदि के नाम शामिल हैं। एनटीपीसी, रेलवे और सीआरपीएफ सहित अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले हेल्थ कर्मचारी की डिटेल सीधे केंद्र को भेजी गई है और उनका वैक्सीनेशन भी केंद्र द्वारा ही कराया जाएगा।

कलेक्टर होंगे नोडल अधिकारी
लोगों का किस तरह वैक्सीन लगनी है। टीका दूर दराज के इलाकों तक कैसे पहुंचेगा। लोगों को उसकी उपलब्धता और टीका का कम से कम वेस्टेज हो। यह सभी मैनेजमेंट कलेक्टर की निगरानी में होगा। सभी जिलों के कलेक्टर को एचआर मैनेजमेंट का नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर गाइडलाइंसपर टीकाकरण का काम होगा।

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