पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:अशोकनगर में हाईटेंशन लाइन को घेरा, निगम ने कब्जा हटाया

बिलासपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

अशोक नगर रोड पर एक व्यक्ति द्वारा हाईटेंशन लाइन के आगे बाउंड्री वाल तथा गेट लगाने का मामला सामने आया है। सुरक्षात्मक दृष्टि से यह खतरनाक है। नगर निगम के जोन कमिश्नरआरके मिश्रा के मुताबिक प्रथम दृष्टया अवैध निर्माण का मामला बन रहा है, इसलिए गेट तो अतिक्रमण दस्ते के जरिए निकलवा दिया है। भूस्वामी दीपेंद्र और सुरेंद्र सिंह राजपूत से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि जमीन के कागजात से पता चलेगा कि शासकीय जमीन पर तो कब्जे का प्रयास नहीं किया गया, इसके बाद पूरी बाउंड्री ढहाई जाएगी। मौके पर 94 डिसमिल जमीन है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें