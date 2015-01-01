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कोरोना पर अंकुश:कोरोना पर अंकुश: अब जिले में बिना जांच के कोई नहीं आ सकेगा

बिलासपुर5 घंटे पहले
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सर्दी की दस्तक और कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते कदमों को राेकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को बैठक आयोजित कर कई निर्णय लिए गए। इसमें सबसे खास यह रहा कि अब जिले या जिले की सीमा से बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद ही उसे जिले के अंदर आने की अनुमति मिल सकेगी। इस संबंध में सीएमएचओ ने जिले के समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी एवं विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधकों की कोविड स्थिति के बेहतर नियंत्रण के लिए समीक्षा बैठक ली। बैठक में समस्त विकासखंडों को अधिक से अधिक कोविड सैंपल लिए जाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए।

152 मरीज मिले तो 198 ठीक हुए, किसी की मौत नहीं
कोरोना अंचल में एक बार फिर पैर पसारने लगा है। सात दिन पहले जहां काेरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 100 से कम चल रही थी तो यह अब दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को भी कोरोना संक्रमित 152 नए मरीज सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 14 हजार 856 पर पहुंच गई है। वहीं शुक्रवार को कोविड अस्पतालों से 198 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। इससे ठीक होने वाले संक्रमितों की संख्या भी 14 हजार के करीब पहुंचते हुए 13 हजार 981 पर पहुंच गई है। जिले में राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी कोविड अस्पताल से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। अचानक से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के पीछे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है त्योहार के बाद जांच का काम तेज हो गया है इसलिए अब मरीज भी ज्यादा सामने आ रहे हैं।

सात दिन में ऐसे बढ़ते गए मरीज
कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सात दिनों के अंदर लगातार बढ़ती चली गई। दिवाली का त्योहार होने के कारण 14 व 15 नवंबर को क्रमश: 34 व 24 मरीज ही मिले थे। क्योंकि उस दिन कम लाेगों की सैंपलिंग की जा सकी थी। उसके बाद 16 नवंबर को 71 मरीज, 17 नवंबर को 102 मरीज, 18 नवंबर को 127 मरीज तो 19 नवंबर को 113 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। शुक्रवार को मरीजों की संख्या आैर बढ़ी तथा यह 152 पर पहुंच गई।

अब कोटा में ज्यादा मिल रहे मरीज : कोरोना संक्रमित मरीज हालांकि अभी भी शहरी क्षेत्र में ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कोटा में भी मरीजों के मिलने की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में जहां शुक्रवार को कुल 87 मरीज मिले तो कोटा में मरीजों की संख्या 35 पर पहुंच गई। इसके अलावा मस्तूरी में 133 मरीज मिले हैं।

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