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आत्महत्या या हत्या में उलझा मामला:बिलासपुर की अरपा नदी में बहती मिला युवक का शव; बैग में मिला मानसिक रोग के डॉक्टर का पर्चा

बिलासपुर8 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार दोपहर अरपा नदी में एक युवक का शव बहता हुआ मिला है। युवक ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई, यह पता नहीं चल सका है।
  • सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला, रिवर व्यू के पास लोगों ने देखा तो पुलिस को दी सूचना
  • पास मिले वोटर आईडी कार्ड में इंदौर का पता, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार दोपहर अरपा नदी में एक युवक का शव बहता हुआ मिला है। युवक ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई, यह पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। युवक की बैग से एक मानसिक रोग के डॉक्टर का पर्चा मिला है। ऐसे में आशंका है कि युवक का उपचार चल रहा था।

वोटर आईडी कार्ड के अनुसार, युवक का नाम संदीप (33) पुत्र नेमीचंद है और वह इंदौर के विजय स्तंभ चौक, देपालपुरा का निवासी था।
वोटर आईडी कार्ड के अनुसार, युवक का नाम संदीप (33) पुत्र नेमीचंद है और वह इंदौर के विजय स्तंभ चौक, देपालपुरा का निवासी था।

शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे रिवर व्यू के पास लोगों ने एक युवक का अरपा नदी में बहता हुआ शव देखा। इस पर लोगों ने सिटी कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक का शव बाहर निकाला तो उसके पास से एक बैग भी लिपटा हुआ मिला। तलाशी के दौरान बैग से वोटर आईडी कार्ड और डॉक्टर का पर्चा बरामद हुआ है।

पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक का शव बाहर निकाला तो उसके पास से एक बैग भी लिपटा हुआ मिला।
पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक का शव बाहर निकाला तो उसके पास से एक बैग भी लिपटा हुआ मिला।

मानसिक रोग उपचार का पर्चा मिलने के कारण मामला संदेहास्पद
वोटर आईडी कार्ड के अनुसार, युवक का नाम संदीप (33) पुत्र नेमीचंद है और वह इंदौर के विजय स्तंभ चौक, देपालपुरा का निवासी था। मानिसक रोग के उपचार का पर्चा मिलने के कारण मामला संदेह में है। पुलिस का कहना है शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा। आशंका है कि मानसिक रोगी होने के चलते उसने खुद ही नदी में छलांग लगा दी हो।

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