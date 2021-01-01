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बिलासपुर में हत्या:SBI ब्रांच के पीछे मिला युवक का शव, सिर धंसा था मिट्‌टी में, पास में मिले खून से सने पत्थर

बिलासपुर2 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक का शव मिला है। आशंका है कि वहीं युवक की हत्या कर शव फेंका गया है। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक का शव मिला है। आशंका है कि वहीं युवक की हत्या कर शव फेंका गया है।
  • तखतपुर के वार्ड 12 में कौशिक सामुदायिक भवन के पास का मामला
  • निर्माणाधीन मकान से मजदूर पहुंची तो दिखा शव, अभी तक शिनाख्त नहीं

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को एक युवक का शव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ब्रांच के पीछे की ओर मिला है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की वहीं पर हत्या की गई है। उसका सिर मिट्‌टी में धंसा हुआ था और पास ही खून से सने पत्थर मिले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंच गए हैं। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, वार्ड-12 में कौशिक समाज का सामुदायिक भवन है। वहीं पास में मुख्य मार्ग पर कमल बंसल मकान का निर्माण कार्य करा रहे हैं। वहां काम करने वाली महिला मजदूर किसी काम से पीछे की ओर गई तो उसे वहां खाली जमीन पर झाड़ियों के पीछे एक व्यक्ति का शव पड़ा दिखाई दिया। इस पर वह घबरा कर भागी और ठेकेदार को इसकी जानकारी दी। सूचना कमल बसंल को लगी तो उन्होंने स्थानीय पार्षद और पुलिस को कॉल किया।

चेहरे को पत्थर से कुचलने का भी किया गया प्रयास
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शव औंधे मुंह पड़ा हुआ था और सिर मिट्‌टी के अंदर धंसा था। पास ही खून से सने पत्थर भी मिले हैं। वहीं सिर के ऊपर पीछे से भी पत्थर रखे गए थे। आशंका जताई जा रही है कि पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। इसके बाद उसका चेहरा बिगाड़ने के लिए पत्थर मारा और उसे मिट्‌टी में दबा दिया गया। यह भी आशंका है कि हत्या एक-दो दिन पहले ही की गई है।

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