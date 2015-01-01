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हादसा:हाइवा की टक्कर से बाइक सवार की मौत, साथी घायल

बिलासपुर5 घंटे पहले
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हाइवा की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी घायल हो गया। उसे सिम्स में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार को सरकंडा क्षेत्र में हुई। घायल को सिम्स में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाइवा चालक गाड़ी मौके पर ही छोड़कर भाग निकला। कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम पौंसरा धुरीपारा निवासी रवि धुरी फ्रिज मैकेनिक था। गुरुवार की दोपहर करीब 1.30 बजे वह अजय धुरी के साथ बाइक से ड्रिल मशीन छोड़ने बिलासपुर आया था। सामान छोड़कर दोनों वापस बैमा-नगोई बाईपास होते घर जा रहे थे। नगोई तालाब के पास उनकी बाइक को तेज रफ्तार से आ रहे हाइवा ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गिर पड़े और इनमें से रवि धुरी के शरीर पर हाइवा का पहिया चढ़ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अजय धुरी को चोट लगी। घटना की सूचना मिलने पर रवि का भाई धनंजय धुरी पहुंचा और एंबुलेंस की मदद से दोनों को सिम्स लेकर आया। यहां अजय धुरी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

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