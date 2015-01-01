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सराहनीय:बिहार से गायब अधेड़ को रक्षा टीम ने पत्नी व बेटी से मिलाया

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • मानसिक संतुलन बिगड़ने पर 7 साल पहले छोड़ दिया था घर

सात साल से गायब मानसिक रोगी पति की तलाश में बिहार से बेटी के साथ शहर आई महिला को रक्षा टीम ने मदद की और उसके पति से मिलवाया। बिहार के जगशर थाना क्षेत्र की महिला सोनमणी प्रकाश 45वर्ष अपनी बेटी प्रियंका के साथ पति मनोज कुमार सिंह 49वर्ष को ढूंढने आई थी। वह एयरपोर्ट में नौकरी करता था। मानसिक संतुलन बिगड़ा तो घर से निकल गया। उसकी काफी खोजबीन की पर उसका पता नहीं चला। अचानक कुछ दिन पहले उसकी दूर की रिश्तेदार ने बिलासपुर से फोन कर महिला को उसके पति के बारे में बताया। कहा कि वह उसके गायब पति एक्सीडेंट होने के बाद 108 से अस्पताल जाते देखी है। पर यह नहीं बता पाई कि वह किस अस्पताल में है। महिला पति को ढूंढने बेटी के साथ बिलासपुर पहुंची। यहां उसे ढूंढ रही थी। इधर-उधर भटक रही थी पर कुछ पता नहीं चल रहा था। परेशान होकर उसने आईजी दीपांशु काबरा से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई। आईजी ने रक्षा टीम को मदद करने के लिए कहा। टीम प्रमुख किरण सिंह राजपूत ने रक्षा टीम के सदस्यों के साथ महिला को लेकर उसके पति की तलाश शुरू की। शहर में उसकी खोजबीन की गई। इस दौरान वह शहर में भटकता मिल गया। अचानक पत्नी व बेटी को सामने पाकर वह काफी खुश हुआ। रक्षा टीम ने इलाज के लिए उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला का कहना है कि वह अपने पति को लेकर बिहार जाएगी और वहां इलाज कराएगी। पुलिस उसे ले जाने की व्यवस्था कर रही है। महिला ने बिलासपुर पुलिस को इसके लिए धन्यवाद दिया।

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