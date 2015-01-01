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सीयू:प्रवेश सूची की मांग को लेकर प्रदर्शन

बिलासपुर4 घंटे पहले
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गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। स्नातक का एडमिशन हो गया है। स्नातकोत्तर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार को छात्र परिषद के पदाधिकारियों ने सीयू के प्रशासनिक भवन का घेराव किया। इसमें पदाधिकारियों ने मांग की कि यूनिवर्सिटी को 2 नवंबर को यूजी के प्रवेश की अंतिम सूची जारी करनी थी, पर नहीं जारी की। इससे गड़बड़ी की आशंका। ब्रदरहुड पैनल और छात्र परिषद ने कहा कि ईडब्ल्यूएस की सीटों पर एडमिशन में भी गड़बड़ी हुई है। छात्र परिषद के उदयन शर्मा ने कहा कि गणित विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट गलत है। उसमें लिस्ट को एग्जॉस्ट कर दिया गया है। छात्रों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है जो नियमों के खिलाफ है। वहीं विधि विभाग में 2 सीटें रिक्त थीं, जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गईं एवं गोपनीय तरीके से सीटों को अपने लाभ के लिए परिचितों को दे दिया गया।

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