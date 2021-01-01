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घोषणा:बेलगहना में खुलेगी जिला सहकारी बैंक की शाखा

बिलासपुर5 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चन्द्राकर ने बेलगहना में सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की है। बुधवार को ग्राम बिटकुली में किसान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोटा विधानसभा में जिला सहकारी बैंक की दो शाखाएं रतनपुर व कोटा में है। दोनों की दूरी बेलगहना से बहुत अधिक है। किसानों को धान का पेमेंट सहित बहुत सी योजनाओं को इन बैंकों के सहारे रहना पड़ता है। किसानों की वर्षों पुरानी मांग व प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, विधायक प्रत्याशी विभोर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान, ब्लाक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संदीप शुक्ला, वर्तमान अध्यक्ष राजचन्द्र पैंकरा के अनुरोध पर बेलगहना में जिला सहकारी बैंक खोलने की घोषणा करता हूं। प्रक्रिया पूर्ण होते ही यह बैंक चालू हो जाएगा। कोटा जिला सहकारी बैंक में एटीएम चालू किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, महापौर रामशरण यादव,प्रवक्ता अभय नारायण राय, महामंत्री देवेन्द्र सिंह बाटू, कांग्रेस नेता समीर अहमद आदि मौजूद थे।

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