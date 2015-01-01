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दीप पर्व पर रहेगी रोशनी:दीपावली पर बिजली गुल हुई, तो एक फोन कॉल पर कर्मचारी करेंगे ठीक; सुनवाई नहीं होने पर होगी कार्रवाई

बिलासपुर14 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पर्व पर बिजली गुल होती है तो लोग एक कॉल पर समस्या से निजात पा सकेंगे। इसके लिए कंपनी की ओर से अफसरों के नंबर जारी किए गए हैं।
  • लोगों की सुविधा के लिए बिजली वितरण कंपनी ने कर्मचारियों और अफसरों की तैनाती की
  • अफसरों के मोबाइल नंबर भी जारी किए, लोगों को दिक्कत न हो इसलिए पहले ही मरम्मत की गई

दीपों के पर्व दीपावली पर रोशन बरकरार रहे, इसका इंतजाम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विद्युत वितरण कंपनी ने कर दिया है। पांच दिनों के इस पर्व पर बिजली गुल होती है तो लोग एक कॉल पर समस्या से निजात पा सकेंगे। इस दौरान अगर कर्मचारी नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इसके लिए अफसरों के नंबर भी कंपनी ने जारी किए हैं।

दरअसल, विद्युत वितरण कंपनी हर साल दीपावली के पर्व पर लोगों को यह सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ ही आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए पहले ही मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाते हैं। इस बार भी अफसरों को भरोसा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद भी बिजली सप्लाई को लेकर परेशानी होती है या खराबी आती है तो अधिकारी और कर्मचारियों को गुरुवार से तैनात कर दिया गया है।

इन अधिकारियों को इन नंबरों पर करें काल
बिजली कंपनी की ओर से अफसरों के नाम और मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि उपभोक्ता तत्काल सूचना दे सकें।

अफसर का नामपदक्षेत्रमोबाइल नंबर
एनके रायकार्यपालन अभियंता9425229175
अश्वनी कुमार टंडनसहायक अभियंता9752619444
कार्यपालन अभियंताबिरकोना उपकेंद्र8720024797
सीएल वर्मासहायक अभियंताव्यापार विहार, भारतीय नगर व विनोबा नगर9579122309
जीएल धरसहायक अभियंतानेहरू नगर9424140193
अनुपम सरकारसहायक अभियंतानेहरू नगर9827490567
एसके जायसवालसहायक अभियंतासिरगिट्टी जोन9926127434

कर्मचारियों और अफसरों को बिजली निर्बाध आपूर्ति की हिदायत
इन सबके बाद भी अचानक किसी तरह की तकनीकी खराबी आ भी जाती है तो उसे तत्काल ठीक किया जाएगा। इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता सीधे अधिकारियों के अलावा मैदानी अमले के मोबाइल पर सूचना दे सकते हैं। अधिकारियों के निर्देश पर अमला मौके पर पहुंचकर बिजली सुधार करेगा। अगर कर्मचारी नहीं पहुंचे तो संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे।

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