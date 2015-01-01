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सतर्क रहें:सेनेटाइजर लगाकर दीये और पटाखे न जलाएं

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • काम की बातें }सेनेटाइजर में अल्कोहल की मात्रा होने से वह ज्वलनशील होता है इसलिए सावधानी रखें

कोरोनाकाल में लोग सेनेटाइजर का काफी उपयोग कर रहे हैं। कई लोग तो बार-बार हाथों को सेनेटाइज करने के लिए हमेशा अपने साथ सेनेटाइजर रखते हैं। सेनेटाइजर में अल्कोहल की मात्रा होने से वह ज्वलनशील होता है। दिवाली में लोग हादसे का शिकार न हों, सुरक्षित रहें इसे देखते हुए हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन ने लोगों से अपील की है कि वह पटाखें या दीए जलाते समय हाथों को सैनिटाइज करके न जलाएं। उन्होंने लोगों को पटाखा जलाते समय सावधानी बरतने और इस दौरान सेनेटाइजर को अपने से दूर रखने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में लोगों को अलर्ट किया है कि दीपावली पर आतिशबाजी करने के दौरान छोटी-छोटी सावधानी बरत कर खुद को हादसों से बचाया जा सकता है। पटाखा से जलने की स्थिति में जल्द प्राथमिक चिकित्सा का उपाय कर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। दीपावली पर पहले से अलर्ट होकर तैयारी करने से आकस्मिक होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। दीपावली के समय ज्यादातर दुर्घटनाएं लापरवाही और अज्ञानता की वजह से होती है। अगर हम ठीक से ध्यान दे और थोड़ी सावधानी बरतें तो कई दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने अपील जारी की है जिसमें कहा गया है कि सेनेटाइजर में अल्कोहल की मौजूदगी दिवाली पर पटाखे छुड़ाते समय आग लगने का कारण बन सकती है। पटाखे छुड़ाते समय बच्चों के साथ रहे, उन्हें सेनेटाइज ना लगाएं। एक छोटी सी गलती बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए सेनेटाइजर का उपयोग पटाखे फोड़ते समय सोच समझ कर करें। सीएमएचओ ने ये भी कहा कि पटाखें से उठने वाले धुएं से बचने के लिए लोग मास्क लगाएं। मास्क लगाने से प्रदूषण के साथ कोरोना का भी बचाव होगा। पटाखों का धुंआ फेफड़ों को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। कोरोना वायरस भी फेफड़ों पर ही आक्रमण करता है, इसलिए फेफड़ों को सही-सलामत रखने के लिए जरूरी है कि इस बार पटाखों से दूर रहें।

ये सावधानियां जरूरी

  • बच्चों को अकेले पटाखे नहीं चलाने दें, अभिभावक या कोई बड़ा व्यक्ति साथ होना चाहिए।
  • ज्यादा शोर करने वाले पटाखों से दूर रहें, तेज आवाज से कान के पर्दे फटने का रहता है डर।
  • आतिशबाजी करते हैं तो साथ में पानी से भरी बाल्टी जरूर रखें ताकि शरीर के किसी हिस्से में चिंगारी गिरती है तो तुरंत पानी डाल सकें।
  • पटाखों से एलर्जी व सांस की बीमारी बढ़ सकती है।
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