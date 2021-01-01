पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जिले में तीसरा मामला:रिश्तेदारों के नाम दर्ज कर फर्जी मस्टर रोल बनाने वाला रोजगार सहायक बर्खास्त

बिलासपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत खैरा का मामला

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कराए जा रहे काम की लिस्ट में रिश्तेदारों और नाबालिगों का नाम डालकर फर्जी मस्टर रोल बनाकर एक लाख से अधिक की राशि निकालने वाले रोजगार सहायक को कोटा जनपद सीईओ ने बर्खास्त कर दिया है। मनरेगा योजना में कोटा ब्लॉक के खैरा ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक यशवंत कुमार जायसवाल ने नाबालिग और रिश्तेदारों के नाम से फर्जी मस्टर रोल बनाकर 1 लाख 8 हजार 142 रुपए निकाल लिए। फर्जी मस्टर रोल का जिले में यह लगातार तीसरा मामला है। इसके पूर्व पेंडारी और दुर्ग डीह पंचायत में भी फर्जी मस्टर रोल की शिकायत हुई थी जिसकी वर्तमान में जांच चल रही है। खैरा ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक ने फर्जी मस्टर रोल में 22 जॉब कार्डधारियों का नाम फर्जी तरीके से दर्ज किया और 1 लाख 8 हजार 142 रुपए निकाल लिए। पहले मामले का खुलासा तब हुआ जब 355 मानव दिवस में 52 हजार 344 रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई। इसमें 5 जॉब कार्डधारियों का नाम फर्जी तरह से दर्ज किया गया था। इसी तरह दूसरे मामले में 316 मानव दिवस में 17 जॉब कार्ड धारियों के नाम फर्जी तरीके से दर्ज कर 55 हजार 798 रुपए रोजगार सहायक ने निकाला था। इसमें 17 साल की नाबालिग युवती और उसके रिश्तेदारों के नाम से दो-दो जॉब कार्ड भी शामिल थे। इस मामले की जानकारी होने पर जिला पंचायत सीईओ ने कोटा जनपद सीईओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कोटा जनपद सीईओ संध्या कुर्रे रोजगार सहायक को सेवा से पृथक करने व राशि वसूली का आदेश जारी किया है।

जिले में पेंडारी और दुर्गडीह में भी चल रहे हैं मामले
फर्जी मस्टर रोल की शिकायत पूर्व में पेंडारी और दुर्गडीह पंचायत में भी हो चुकी है। इसकी जांच जिला पंचायत से सोशल ऑडिट के जरिए कराई जा रही है। लंबे समय से यह जांच पेंडिंग है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser