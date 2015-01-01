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धोखाधड़ी:चिटफंड कंपनियों पर एफआईआर सालों पहले, संपत्ति जब्त करने लिखी चिट्‌ठी

बिलासपुर3 घंटे पहले
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  • चल-अचल संपत्ति कुर्क कर पैसे लौटाने की प्रक्रिया सिर्फ इसलिए रुकी है कि संपत्ति दूसरे जिलों में है

आशीष दुबे | शहर की पुलिस को चार चिटफंड कंपनियों के नाम पर इनकी चल- अचल संपत्ति की जानकारी इकट्ठा करने और कुर्की की प्रक्रिया को बढ़ाने में खासी दिक्कत हो रही है। इनमें बीएन गोल्ड, गोल्ड इंफ्रावेंचर, करियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आईसेक्ट और बीएनजी गोल्ड नाम की कंपनियां शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ शहर के अलग- अलग थानों में लोगों को ठगने और धोखाधड़ी करने के आरोप में जुर्म दर्ज किया गया है। कोई मामला दो साल पहले का है तो कोई उससे पहले का। फिर भी इनकी संपत्तियों की सही जानकारी नहीं मिल रही है। दूसरे जिलों में इन्होंने खूब संपत्तियां बनाई हैं, पर पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण निवेशकों को उनके पैसे लौटाकर संबंधित संस्थाओं की जमीनों को नीलाम करने में समस्या आ रही है। इसके संदर्भ में बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने चारों जिलों के बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चिटफंड के मामलों को प्राथमिकता देने और निवेशकों को उनके पैसे लौटाने की मंशा से यह पत्राचार करने की बात लिखी है। उन्होंने कलेक्टर के एक पत्र का हवाला देते हुए सभी जगह के जिम्मेदार अधिकारियों को लिखा है कि ठगी के शिकार हुए लोगों को उनके गए पैसों को लाैटाना अनिवार्य है। उन्होंने जहां-जहां जिन चिटफंड कंपनियों के नाम पर जमीनें और अन्य संपत्तियां हैं उनके क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों को प्रकरण में जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात लिखी है। इन चारों चिटफंड कंपनियों के नाम पर बिलासपुर में तारबाहर, कोनी और सिरगिट्टी थानों में धारा 420 से लेकर अन्य तरह की धाराएं लगाई गई हैं। इसलिए सभी मामलों में नीलामी की कार्रवाई करने के लिए संबंधित तसीलदार और अन्य अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की है।

जानिए, किस कंपनी की कहां हैं जमीनें और अन्य संपत्तियां
1. गैर वित्तीय कंपनी बीएन गोल्ड का प्रकरण तारबाहर थाने में दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120, 407 के तहत प्रकरण दर्ज है। इनके नाम की जमीनें जांजगीर चांपा में बताई जा रही हैं। जिसके लिए पहले भी पत्राचार किया गया है। पर अभी तक इस प्रकरण की जानकारी वहां के अफसरों ने यहां नहीं भेजी है।
2. गोल्ड इंफ्रावेंचर लिमिटेड कंपनी की जमीन रायपुर जिले में है। इनका प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकरण की शिकायत सिरगिट्‌टी थाने में हुई थी। जिसके बाद ही आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
3. करियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आईसेक्ट के नाम की जमीन कबीरधाम में बताई गई है। वहां के अधिकारियों को प्रकरण में जानकारी देने की चिट्ठी लिखी गई है। यह प्रकरण भी बिलासपुर के थाने में दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।
4. बीएनजी ग्लोबल कंपनी की चल-अचल संपत्तियां मुंगेली जिले के पथरिया में होना बताया जा रहा है। एसपी ने वहां के तहसीलदार को चिट्‌ठी लिखी है। प्रतिलिपि बड़े अधिकारियों को गई है। अभी वहां से भी इनके प्रकरण में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। इसके चलते ही कार्रवाई रुकी है।

मैंने सभी जगह के कलेक्टर को चिट्‌ठी लिखी है
"हमारे जिले के लोगों से हुए फ्रॉड के मामले में मैंने उन सभी जगह के कलेक्टर को पत्राचार किया है, जहां इन चिटफंड कंपनियों की चल और अचल संपत्तियां हैं। उनसे जल्द इन प्रकरणों में नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात लिखी गई है। संभवत: पत्राचार के बाद इसकी प्रक्रियाएं भी बढ़ेंगी।"
- प्रशांत अग्रवाल, एसपी, बिलासपुर

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