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कोरोना का असर:पहली बार केवल 53 पटाखा दुकानें कोई नहीं बेच सकेगा चीनी पटाखे

बिलासपुर4 घंटे पहले
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  • मल्टीपरपज स्कूल मैदान में 43 दुकानें इस बार कम, बुधवारी में भी घट सकती है संख्या

सुनील शर्मा | कोरोना का असर पटाखा बाजार में साफ तौर पर दिखेगा। आधे व्यापारियों ने इस व्यवसाय से हाथ खींच लिया है। वे कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। हालांकि जो रिस्क ले रहे हैं, उनका कहना है कि सात माह से लोग मायूस है। दिवाली में जिस तरह से बाजार गुलजार है, उसे देखते हुए अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है। हालांकि यह भी सही है कि इस बार आधा पटाखा ही बाजार में आया है क्योंकि देश के प्रमुख पटाखा हब शिवाकाशी में लॉकडाउन का असर रहा और वहां उत्पादन तीस फीसदी तक प्रभावित हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि पटाखा व्यापारियों ने चीनी पटाखा नहीं बेचने का निर्णय लिया है और उनका कहना है कि पहले जो चीनी पटाखे आते थे उसी तरह के पटाखे अब शिवाकाशी में भी बनने लगे हैं। ये सब देशी पटाखे हैं।
पिछले साल मल्टीपरपज स्कूल में पटाखा बाजार में 96 दुकानें लगी थी लेकिन इस बार कोरोना के कारण 53 दुकानें ही लग रही है। वहीं रेलवे क्षेत्र में 56 दुकानें लगी थी। वहां दुकानों की संख्या तय तो नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि वहां भी आधी दुकानें ही लगेंगी। शहर में पटाखा के आठ थोक विक्रेता है। इन्होंने भी इस बार कम पटाखा मंगाया है। दरअसल उन्हें भी लग रहा है कि बाजार में इस बार उतना पटाखा नहीं खपेगा जितना पिछले वर्षों में खपता रहा है। उसकी वजह वे कोरोना संक्रमण को मान रहे हैं। आतिशबाजी के लिए पटाखों की खरीदी लोग शहर में दो तरह की दुकानों से करते हैं। स्थाई दुकानों के साथ ही ज्यादा खरीदारी अस्थाई दुकानों से की जाती है। पर इस बार लोगों को थोड़ी मायूसी हो सकती है क्योंकि 43 पटाखा विक्रेताओं की दुकानें नजर नहीं आएंगी। उन्होंने लाइसेंस का नवीनीकरण तो कराया लेकिन दिवाली पर पटाखा बेचने की हिम्मत नहीं जुटा सके। दरअसल उन्हें लग रहा है कि इस बार दिवाली पटाखों की बिक्री के लिहाज से फीकी रहेगी और उन्हें फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। मल्टीपरपज स्कूल के मैदान में पटाखा बाजार लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बांस-बल्लियों से अस्थाई दुकानें बन रही हैं। ऊपर में टीन शेड डाला जा रहा है। दुकानों की संख्या महज 53 होने की वजह से ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ रही है।

शिवाकाशी में उत्पादन में 30 फीसदी की कमी का भी असर
देश के पटाखा हब तमिलनाडु के शिवाकाशी में पटाखा फैक्ट्रियों में इस बार लॉकडाउन की वजह से 30 फीसदी उत्पादन कम हुआ है। वहां बीते साल के मुकाबले 50 फीसदी तक आर्डर बुक हो चुके हैं। कम उत्पादन का असर शहर में भी नजर आने वाला है। पटाखा कारोबारियों को उनके मन मुताबिक माल नहीं मिल रहा है, वहीं वे कम पटाखा भी मंगा रहे हैं।

नामी कंपनियों के पटाखों की बाजार में दिखेगी कमी
इस बार नामी कंपनियों के पटाखों की बाजार में कमी दिखने वाली है। दरअसल प्रचलित नाम वाले पटाखा बनाने वाली कंपनियों में लॉकडाउन का असर रहा। इस वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में खरीदारों को ब्रांड के साथ समझौता करना पड़ेगा। हालांकि ब्रांडेड कंपनियों के पटाखें पूरी तरह नदारद नहीं रहेंगे पर बाजार में इनकी कमी जरूर रहेगी।

ढाई करोड़ का कारोबार होने का अनुमान : पटाखा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बाजपेयी ने बताया कि करीब 5 करोड़ का व्यवसाय अनुमानित था लेकिन इस बार व्यवसाय आधा रहेगा यानी ढाई करोड़ रुपए का कारोबार होगा। जिन व्यापारियों ने रिस्क लिया है, उन्हें निराशा नहीं होगी। बाजार में रौनक से लग रहा पटाखा व्यापार भी अच्छा रहेगा।

बच्चों से लेकर बड़ों तक में पटाखों का क्रेज : दिवाली पर कपड़े, मिठाइयां, बर्तन और अन्य सामग्रियों के साथ ही पटाखों की खरीदी भी होती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक में पटाखा जलाने को लेकर क्रेज रहता है। वैसे तो धनतेरस से ही पटाखे जलाने की शुरुआत हो जाती है पर दिवाली की देर रात तक आतिशबाजी चलती रहती है। इस बार पटाखों की बिक्री तेजी से और जल्द समाप्त होने का अनुमान है।

बोनस, फसल उत्पादन से बढ़ती है क्रयशक्ति : दिवाली प्रमुख पर्व है जिसमें लोगों में बेहद उत्साह रहता है। दिवाली पर कर्मचारियों को जहां बोनस मिलता है, वहीं धान के फसल की कटाई भी शुरू हो जाती है। किसान धान उत्पादन से होने वाली आय का अनुमान लगा लेते हैं और जमा रकम दिवाली पर खुशी-खुशी खर्च करते हैं।

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