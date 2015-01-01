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बिलासपुर में कार्रवाई:25 लाख का ट्रेलर चोरी कर कबाड़ में 2.5 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया; 4 गिरफ्तार

बिलासपुर16 मिनट पहले
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने ट्रेलर चोरी कर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
  • चकरभाठा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के गेट से चोरी किया था ट्रेलर
  • पुलिस ने नाकाबंदी की तो रायपुर के सिलतरा में छोड़कर भाग निकले

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने ट्रेलर चोरी कर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने 25 लाख रुपए का ट्रेलर चोरी करने के बाद रायपुर के कबाड़ी को 2.5 लाख रुपए में बेचने का सौदा कर लिया था। पुलिस की नाकाबंदी देख ट्रेलर छोड़ भाग निकले थे। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, उसलापुर निवासी हरपाल सिंह का ट्रेलर परसदा ट्रांसपोर्ट नगर के गेट से चोरी हो गया था। पुलिस उसे तलाश कर रही थी कि इसी बीच 20 अक्टूबर को एक आरोपी राजू कश्यप पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। वहीं सख्ती बढ़ती देख अन्य आरोपी रायपुर के सिलतरा में ट्रेलर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बाद में ट्रेलर भी बरामद कर लिया।

रायपुर के कबाड़ी से 50 हजार एडवांस भी लिया
इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस ने जानू रात्रे, अजय कुमार और बुद्धेश्वर डहरिया को हिरासत में लिया। पूछताछ में चोरी करना कबूल लिया। बताया कि रायपुर के एक कबाड़ी से ट्रेलर बेचने का सौदा होने के बाद उससे 50 हजार एडवांस भी ले लिए थे। उसे इन तीनों ने आपस में बांट लिया, लेकिन दबाव बढ़ता देख ट्रेलर छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से रुपए, मोबाइल और बाइक जब्त की है।

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