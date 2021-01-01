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घपला:186 लोगों का बिजली बिल किसानों के मद में डालकर 24 लाख की हेराफेरी, कनिष्ठ अभियंता निलंबित

बिलासपुरएक घंटा पहले
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  • मस्तुरी थाने में कनिष्ठ यंत्री, मीटर रीडर सहित 13 के खिलाफ 420 का अपराध दर्ज

बिजली विभाग के मस्तूरी उपसंभाग में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री और मीटर रीडर ने अन्य सहायक कर्मचारियों से मिलकर मीटर रीडिंग में हेराफेरी कर 24 लाख 44 हजार 827 रुपए का गबन किया है। जांच के बाद कार्यपालन अभियंता ने कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया। उनके निर्देश पर 13 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। मस्तूरी पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी बिल्हा में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ अभिमन्यु कश्यप ने 27 जनवरी को मस्तूरी थाने में कनिष्ठ अभियंता सहित 13 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराते हुए बताया कि उन्हें मस्तुरी उपसंभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण मर्यादित कंपनी के कार्यपालन अभियंता बिलासपुर से एक पत्र मिला है जिसमें बताया गया है मस्तुरी में तैनात रहीं पूर्व कनिष्ठ यंत्री प्रिया आमले व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने 24 लाख 44 हजार 827 रुपए की हेराफेरी कर कंपनी को आर्थिक क्षति पहुंचाई हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित मस्तुरी में बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल में हेराफेरी कर विद्युत वितरण कंपनी को आर्थिक हानि पहुंचाने वाली निलंबित कनिष्ठ यंत्री, विभागीय कर्मचारी, मीटर वाचक, कम्प्युटर आपरेटर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए।

इन कर्मचारियों ने मस्तुरी में 186 गैर कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल की राशि 24 लाख 44 हजार 827 रुपए को बेनीफिशियरी श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं के मद में अंतरण एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल में हेराफेरी कर विद्युत वितरण कंपनी को आर्थिक हानि पहुंचाई है। बिजली उपभोक्ताओं के बयान भी लिए गए हैं।

गड़बड़ी स्पष्ट होने पर मस्तूरी की कनिष्ठ यंत्री प्रिया आमले, मीटर वाचक हेमंत पटेल, अनिल सिंह चंदेल, ओमप्रकाश राठौर, ब्यास राठौर, धमेंद्र पांडू, चंद्रमणि राठौर, पुरुषोत्तम यादव, राजकुमार राठौर, विभागीय कर्मचारी बी.पी. तिवारी, सहायक श्रेणी-2, पालेश्वर साहू, परिचालक श्रेणी-2 मनोज कुमार साहू, लाईन सहायक संविदा एवं बाह्य श्रोत कम्प्यूटर आपरेटर किशन यादव को दोषी पाया गया है।

जांच में यह बात सामने आई है कि लाइन काटने के दौरान बिजली उपभोक्ता कमल किशोर गुप्ता जयरामनगर से राशि लेकर कनिष्ठ यंत्री को दिया गया । कमल किशोर गुप्ता ने बिजली बिल की राशि 4000 रुपए पालेश्वर साहू को दी थी। उपभोक्ता इंद्रेश कुमार कश्यप ने कनिष्ठ यंत्री आमले को 26000 रुपए, उपभोक्ता लक्ष्मण प्रसाद प्रजापति ने कम्प्युटर आपरेटर को सन् 2019 में 14000 रुपए बिजली बिल की राशि देने की जानकारी दी।

तत्कालीन समय में किशन यादव बाह्य श्रोत कम्प्युटर आपरेटर के रूप में कार्यरत थे। उन्हें उपभोक्ता रोहित कुमार पटेल एवं सुनील कुमार पटेल खपरी ने अप्रैल 2020 को 1560 रुपए एवं 1100 रुपए बिजली बिल की राशि भीखम तिवारी को भुगतान किया था।

इस तरह से रतन सिंह सिदार ग्राम खैरा ने शर्मा ब्रिक्स प्रोप्राइटर विनोद कुमार एवं तुला राम शर्मा स्टोन क्रेशर का बिल क्रमश: 23 हजार 330 रुपए एवं 47 हजार 300 रुपए विभागीय कर्मचारी मनोज साहू के पास भुगतान करना बताया। इस तरह से इन कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं से राशि लेकिन उसे कंपनी के खाते में जमा नहीं कराया है अत: सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए।

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