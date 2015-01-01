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वारदात:गौशाला अपने नाम दान करने घर घुसकर धमकी, 15 लाख मांगे

बिलासपुर3 घंटे पहले
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देखरेख करने वाला कर्मचारी गौशाला के मालिक को घर में घुस गया और गौशाला अपने नाम कराने स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर कराने की कोशिश की। उसने धमकाकर 15 लाख रुपए की मांग भी की। संचालक ने घर से भागकर जान बचाई। मामला सकरी क्षेत्र का है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। सकरी रामा लाइफ सिटी बी-वन निवासी अजय गोस्वामी पिता स्व. लक्ष्मण गोस्वामी की काठा कोनी खजुरी नवागांव में गौशाला है। उन्होंने कुदुदंड निवासी अभिनव मिश्रा को जिम्मेदारी सौंप दी थी। मंगलवार की शाम 5 बजे वह अपने बड़े भाई नवल मिश्रा व दो अन्य के साथ अजय के घर में घुस गया और जान से मारने की धमकी देते हुए गौशाला की जमीन को अपने नाम करने धमकी दी।

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