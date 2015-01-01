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प्रतिस्पर्धा:सदर उपमंडल के बाल-विज्ञान सम्मेलन में ग्लोरी स्कूल के होनहारों का रहा दबदबा

बिलासपुर2 दिन पहले
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  • साइंस क्विज, मैथेमेटिकल ओलंपियाड व एक्टिविटी काॅर्नर स्पर्धाओं में बच्चों ने लिया भाग

सदर उपमंडल के बाल-विज्ञान सम्मेलन में ग्लोरी पब्लिक स्कूल बिलासपुर के नन्हें व युवा वैज्ञानिकों का दबदबा रहा। इस स्कूल के कई बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन की बदौलत विजेता बनने का गौरव हासिल किया। साइंस क्विज व मैथेमेटिकल ओलंपियाड में पहले दो स्थान, जबकि साइंस एक्टिविटी काॅर्नर स्पर्धा में पहले तीन स्थानों पर रहे बच्चे जिला स्तरीय बाल-विज्ञान सम्मेलन में भाग लेंगे।

जिला विज्ञान पर्यवेक्षक रवि कुमार ने बताया कि साइंस क्विज स्पर्धा के सीनियर सेकेंडरी वर्ग में कोठीपुरा की मानसी शर्मा व कल्पना, ब्वाॅयज़ स्कूल बिलासपुर के आदित्य शर्मा व अनिरुद्ध शर्मा तथा बरमाणा की स्मृति ठाकुर व रितिका, सीनियर रूरल में बौहट कसोल के अक्षय व पियूष, एबीपीएस बागा के प्रत्यूष शर्मा व कार्तिक ठाकुर तथा घागस की संजना व पलक राणा, सीनियर अर्बन में डीएवी बिलासपुर के शिवांश ठाकुर व भुवन्यु मल्होत्रा, ग्लोरी पब्लिक स्कूल शाल्विन सांख्यान व सारा ख्याति तथा गल्र्स स्कूल बिलासपुर की सानिया व यशिका, जूनियर अर्बन में ग्लोरी स्कूल की गौरी अंगरीश व अन्वेशा कुंदी, डीएवी की इशिता ठाकुर व पलाक्ष भरवाल तथा राधे गोविंद स्कूल की विधि शर्मा व भारती और जूनियर रूरल में मंगरोट के मोहित शर्मा व मीना, धारटटोह की रिया शर्मा व प्रीति तथा घागस के अमन ठाकुर व निधि वर्मा ने क्रमबद्ध रूप से पहले तीन स्थान हासिल किए।

साइंस एक्टिविटी काॅर्नर स्पर्धा के सीनियर सेकेंडरी वर्ग में डीएवी बिलासपुर की अपूर्वा, पंजगाईं की शगुन शर्मा व घागस की आरुषि, सीनियर अर्बन में ग्लोरी की शिक्षा, डीएवी बिलासपुर की शिवानी शर्मा, सीनियर रूरल में एबीपीएस बागा की हरजोत किरण, पंजगाईं के आदित्य व परोही की सिमरन, सीनियर अर्बन में ग्लोरी पब्लिक स्कूल की प्रांजल, डीएवी बिलासपुर की मुस्कान तथा जूनियर रूरल में परोही के प्रशांत, पंजगाईं की विभूति व दसगांव के कार्तिक मोस्ट एक्टिव रहे। वहीं, मैथेमेटिकल ओलंपियाड स्पर्धा के सीनियर सेकेंडरी वर्ग में डीएवी बिलासपुर की श्रद्धा वात्स्यायन, बरमाणा के अमित चैधरी व बड्डू डढोग की सलोनी, सीनियर वर्ग में ग्लोरी के तनिष्क चैधरी, बंदला की आंचल ठाकुर व डीएवी बिलासपुर की सोनम ठाकुर तथा जूनियर वर्ग में ग्लोरी की गौरी अवस्थी, एबीपीएस बागा के हर्ष हैपी व बरमाणा के ध्रुव डोगरा पहले तीन स्थानों पर रहे।

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