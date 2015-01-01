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कार्रवाई:डोलोमाइट खदान के लिए रायपुर से एक ही गाड़ी में लाए बारुद और डेटोनेटर, पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

बिलासपुर13 मिनट पहले
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हिर्री क्षेत्र के एक डोलोमाइट खदान के लिए एक ही गाड़ी में रायपुर से बारूद व डेटोनेटर लाया गया था। पुलिस ने तीन के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। इनमें रायपुर का बारूद बेचने वाला, गाड़ी ड्राइवर व गाड़ी के साथ ब्लास्ट करने आया व्यक्ति शामिल है। तीनों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी(1)(ए)(बी) के तहत कार्रवाई की गई है। सेंट्रल इंडिया स्टोन माइंस धौराभांठा से डोलोमाइट तोड़कर इनके टुकड़े विशाखापट्टनम भेजा जाता है।

हिर्री पुलिस को सूचना मिली कि यहां ब्लास्ट के लिए एक ही गाड़ी में श्री कृष्णा मार्केटिंग ग्राम छड़िया रायपुर के मालिक सुनील कुमार लाथ ने बारूद व डेटोनेटर भेजा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो सूचना सही पाया गया। पुलिस ने ड्राइवर डोमन पटेल से इस संबंध में पूछताछ की। उसके पास इसके दस्तावेज भी नहीं थे। तलाशी लेने पर गाड़ी में 28 नान इलेक्ट्रानिक सरफ्रेस डेटोनेटर, 4 आर्डनरी डेटोनेटर, 7.32 मीटर सेफ्टी फ्यूज व 375 मीटर डेटोनेटर फ्यूज मिले।

इन्हें जब्त कर लिया गया। गाड़ी में रायपुर से ब्लास्ट करने नितिन जान आया था। उसे भी पुलिस ने पकड़ा। सेंट्रल इंडिया स्टोन माइंस धौराभाठा में ब्लास्ट के लिए 550 किलो बारूद अलग-अलग 28 होल में लगाया जा चुका था। पुलिस उन्हें बाहर निकलवा नहीं सकती थी इसलिए स्थल पंचनामा तैयार किया।

मामले में बारूद भेजने वाले सुनील कुमार लाथ रायपुर देवेंद्र नगर बी-8, ड्राइवर डोमन पटेल रायपुर चंद्रखुरी व ब्लास्ट करने वाले नितिन जान ग्राम मुढीपार बिल्हा के विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी(1)(ए)(बी) के तहत जुर्म दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में यह पता चला कि बारूद व डेटोनेटर को एक ही गाड़ी में लाया गया था।

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