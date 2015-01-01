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जान आफत में:सड़कों पर बेखौफ दौड़ रही बिना नंबर की भारी गाड़ियां

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • 5 साल में 105 की चली गई जान, 17 ही पकड़े गए, छोटी गाड़ियों का हो रहा चालान

शहर व बाहर की सड़कों पर बिना नंबर की बड़ी गाड़ियां मौत बनकर दौड़ रही हैं, पर इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। पिछले 5 साल के भीतर बिना नंबर की गाड़ियों से 105 लोगों की जान चली गई। इनमें से केवल 17 ही पकड़े गए। बाकी का पता नहीं चला। ट्रैफिक पुलिस की रिकार्ड में 9 माह में बिना नंबरों की 116 गाड़ियों का चालान जरूर किया गया पर इनमें से भारी वाहनों की संख्या 21 ही रही। बाकी दुपहिया गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। बिना नंबर के वाहन अक्सर हादसों की वजह बन रहे हैं। पुलिस के पास इनकी जांच करने के लिए समय नहीं है या फिर उनकी जानकारी में है और सबकुछ उनकी मर्जी से ही चल रहा है। आम लोगों को सड़क पर अपनी जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। रात को चलने वाली अधिकांश भारी वाहनों के आगे पीछे नंबर ही नहीं रहते। किसी में आगे हैं भी तो पीछे नंबर प्लेट की जगह खाली रहती है। ये गाड़ियां रात को हमेशा तेज रफ्तार में ही चलती हैं और खेप बढ़ाने के चक्कर में ड्राइवर स्पीड कम नहीं करते। इस दौरान हादसे होते हैं तो गाड़ियों का पता नहीं चलता। ड्राइवर आसानी से भाग निकलते हैं। कोई उनका नंबर भी नोट नहीं कर पाता।

आरोपी चालक को सजा और पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाती दुर्घटना बीमा की रकम : बिना नंबर की गाड़ियों से होने वाले हादसों में जहां एक ओर वाहन चालक को सजा नहीं मिल पाती वहीं पीड़ित परिवार दुर्घटना बीमा से वंचित रह जाते हैं।

10 हजार रुपए अर्थदंड का है प्रावधान
नए नियम में बिना नंबर की गाड़ी चलाने पर वाहन चालक पर 10 हजार रुपए जुर्माना करने का प्रावधान है। पुलिस छोटी गाड़ियों का तो चालान करती है पर रसूखदारों का होने के कारण भारी वाहनों को छोड़ देती है।

जल्द शुरू होगा अभियान- ट्रैफिक डीएसपी : ट्रैफिक डीएसपी सत्येंद्र कुमार पांडेय के अनुसार बिना नंबर की गाड़ियों का चालान किया जा रहा है, फिर भी पुलिस की नजर से कुछ गाड़ियां बचकर निकल जाती हैं। भारी वाहनों की जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा।

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