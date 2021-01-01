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नोटिस जारी:उचित मूल्य दुकान के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुरएक घंटा पहले
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उचित मूल्य दुकान के निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकलपीठ में हुई। बेरला क्षेत्र के ग्राम पंचायत पहंदा में सुहावनी उचित मूल्य की दुकान जिसे मां गायत्री महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालन किया जा रहा है। समूह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

इसमें बताया कि समूह को संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। याचिकाकर्ता समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से दुकान का संचालन किया जा रहा था। इसी बीच 1 दिसंबर 2020 को एसडीएम ने अनियमितता पाए जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस नोटिस का जवाब 15 दिन के भीतर देने कहा गया।

निर्धारित समय सीमा पर एसडीएम को जवाब देने के बाद भी उचित मूल्य की दुकान को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही दुकान संचालन की जिम्मेदारी पड़ोस के गांव देवरी की श्रीराम महिला स्व सहायता समूह के साथ संलग्न कर दिया। एसडीएम के इस आदेश को अवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई। साथ ही छत्तीसगढ़ खाद्य वितरण आदेश नियम 2016 की धारा 16 का उल्लंघन भी बताया है।

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