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वन विभाग:हाइटेक बेरियर का टेंडर सालभर बाद भी नहीं हो पाया

बिलासपुरएक घंटा पहले
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बिलासपुर वनमंडल पिछले एक साल से हाईटेक बैरियर का टेंडर नहीं करा पाया है। तखतपुर के पास जमीन फायनल होने के बाद अब तक यहां हाईटेक बैरियर बन जाना था। बिलासपुर वनमंडल में वर्तमान में 8 बैरियर है। इन सभी को धीरे-धीरे हाईटेक किया जाना है। फिलहाल एक जगह इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद भी वन विभाग टेंडर नहीं करा पाया है। तखतपुर के पास यह हाईटेक बैरियर 16 लाख रुपए की लागत से बनना है।

इस हाईटेक बैरियर में सीसी टीवी कैमरा, कंप्यूटरीकृत सिस्टम होगा। लकड़ियों के परिवहन में दिखाई जाने वाली ट्रांसपोर्ट परमिट को भी तत्काल स्केन किया जा सकेगा। हाईटेक बैरियर में कंप्यूटरीकृत सिस्टम लगाने के लिए 7 लाख की लागत से भवन भी बनाया जाएगा। बैरियर को हाईटेक करने के पीछे सरकार का उद्देश्य अवैध लकड़ियों की सप्लाई को राेककर तत्काल कार्रवाई करना है।

कुछ समय पहले तक उसलापुर में वन विभाग का बैरियर चल रहा था लेकिन एक साल से ग्रामीण इलाकों से लकडियां बगैर रोक टोक के शहर की आरा मिलों में खपाई जा रही है। पिछले एक साल से हाईटेक बैरियर स्थापित करने के लिए टेंडर नहीं होने पर बिलासपुर वनमंडल के एसडीओ सुनील बच्चन ने कहा कि टेंडर एक बार लगाया जा चुका है लेकिन किसी के टेंडर में शामिल नहीं होने से उसे निरस्त करना पड़ा। अब फिर से टेंडर प्रक्रिया की जा रही है।

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