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सुविधा:घर और मोहल्ले रोशन रहें बिजली विभाग की है तैयारी

बिलासपुर5 घंटे पहले
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  • 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए इंजीनियरों की ड्यूटी लगाई

रोशनी के त्योहार दीपावली पर बिलासपुर के किसी भी क्षेत्र में बिजली बंद न हो, इसके लिए विभाग ने टीम गठित की है। टीम में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के नंबर भी जारी किए हैं। विभाग के अधीक्षण यंत्री नगर वृत्त जीपी सोनवानी ने दो कंट्रोल रूम बनाने के साथ ही सभी जोन में कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और कनिष्ट अभियंताओं की तैनाती की है, जिससे त्योहार के समय बिजली बंद न हो सके। नगर वृत कंट्रोल रूम में कार्यपालन अभियंता एनके राय को तैनात किया गया है। जबकि कंट्रोल रूम नगर वृत इसमें सहायक अभियंता अश्वनी टंडन व परमेश्वर कुमार मरार नियुक्त किए गए हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का नंबर जारी किया गया है उनके प्रभारी अधिकारी कार्यपालन अभियंता नगर संभाग एक भारत भूषण नेताम व संभाग दो के कार्यपालन अभियंता अमर चौधरी हैं।

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