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गड़बड़ी:मोपका में गृह निर्माण समिति की जमीन चढ़ गई निजी व्यक्ति के नाम

बिलासपुर4 घंटे पहले
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  • एक एकड़ जमीन बेचा किसी और को, परिसमापक ने की शिकायत

मोपका में एक जमीन को लेकर राजस्व और सहकारिता विभाग आमने सामने आ गए हैं। सहकारी संस्था का दावा कि यहां 933/1 की जमीन उनकी है, जिसे राजस्व विभाग ने निजी व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दी है। उसने जमीन को दूसरे बेच दी है। इसकी कीमत करोड़ों में है। सहकारिता विभाग के परिसमापक आरएन तिवारी की जिला उपपंजीयक महेंद्र मंजू पांडेय को चिट्‌ठी लिखी है। इसके अनुसार उन्होंने जांच में यह पाया है कि सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति मर्यादित मोपका की जमीन किसी को बेच दी गई है। पूर्व में दिनांक 5 नवंबर 2018 को आवेदक के पिता धनसाय साहू ने अपने अधिकार की भूमि 6.41 का विक्रय कर दिया है। 5 नवंबर 2006 के मुताबिक आवेदक के पिता के नाम पर कोई भूमि शेष होना नहीं पाया गया है। इसलिए फौती नामांतरण का आदेश खारिज भी किया गया है। इसके बावजूद हल्का पटवारी ने भूखंड का सीमांकन प्रतिवेदन 5 अक्टूबर 2017 के अनुसार यह स्वीकार किया गया है कि 6.41 से अधिक भूखंड का विक्रय कर दिया गया। राजस्व निरीक्षक ने समिति के भूखंड को संबंधित व्यक्ति का बताकर सीमांकन कर समिति के भूखंड को कब्जा कर लिया है। राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन 22 दिसंबर 2012 प्रस्तुत करना संदेह के दायरे में है।

राजस्व अमले पर मिलीभगत का आरोप
परिसमापक की चिट्‌ठी के अनुसार मेलऊराम व पंचराम पिता धनसाय ने भूखंड को उपेंद्र सिंह व हरिराम को 13 फरवरी 2020 को बेच दी। समिति की जमीन पर कब्जा भी कर लिया। समिति के कई मेंबरों का भूंखड है, जिसपर ये काबिज हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। परिसमापक आरएन तिवारी का कहना है कि इस गड़बड़ी में राजस्व अमला मिला हुआ, जिसके चलते ही जमीन बिक गई है।

"जमीन मालिक ने धारा 250 के तहत कब्जा लेने आवेदन किया था। अभिलेख में रकबा नहीं बचे होने के कारण फौती नामांतरण खारिज किया गया। कोर्ट ने आवेदन को निरस्त कर दिया। सहकारी संस्था की ओर से दावा आपत्ति नहीं आई है। इसके कारण ही सुनवाई नहीं हुई।"
-नारायण प्रसाद गवेल, अतिरिक्त तहसीलदार, मोपका

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