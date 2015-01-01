पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रिश्ते हुए शर्मसार:नव विवाहिता को शराब पिलाकर पति और ससुर ने किया दुष्कर्म; विरोध किया तेा मारपीट कर बंधक बनाया

बिलासपुर12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक नव विवाहिता को शराब पिलाकर उसके ही ससुर और पति ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 
  • मल्हार क्षेत्र की घटना, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
  • महिला ने किसी तरह पड़ोसियों की मदद से मायके वालों को सूचना दी

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक नव विवाहिता को शराब पिलाकर उसके ही ससुर और पति ने दुष्कर्म किया। महिला ने जब विरोध किया तो उसे बंधक बना लिया। किसी तरह पड़ोसियों की मदद से महिला ने अपने मायके वालों को सूचना दी। जिसके बाद मायके वाले घर पहुंचे और महिला को मुक्त कराया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, बेलगहना निवासी एक युवती की करीब एक माह पहले मल्हार क्षेत्र निवासी ऑटो चालक से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही महिला का 50 साल का ससुर उस पर बुरी नीयत रखता था। आरोप है कि गुरुवार शाम पति के घर में नही होने पर ससुर ने महिला को जबरदस्ती शराब पिलाई। फिर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर उससे मारपीट की।

पति को घटना के बारे में बताया तो उसने पिता का पक्ष लेकर महिला को पीटा
देर शाम जब पति लौटा तो महिला ने उसे घटना की जानकारी दी। आरोप है कि इस पर पति ने भी पिता का ही पक्ष लिया और महिला की पिटाई की। फिर देर रात युवक ने पत्नी को शराब पिलाई और नशे की हालत में पिता-पुत्र दोनों ने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला को बंधक बना लिया। महिला ने किसी तरह इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी और उनकी मदद से मायके वालों तक सूचना पहुंचाई।

आरोपी युवक की महिला तीसरी पत्नी थी, दो पहले ही छोड़कर जा चुकी थीं
जानकारी होने पर महिला के मायके वाले पहुंचे और उसे मुक्त कराया। महिला ने घटना की शिकायत मल्हार पुलिस से की है। जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मल्हार चौकी प्रभारी दिनेश तिवारी ने बताया कि आरोपी पति इससे पहले भी दो शादियां कर चुका है। दोनों पत्नी उसे छोड़कर चली गई हैं। इसके बाद युवक ने एक महीने पहले तीसरी शादी की थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें