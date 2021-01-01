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बड़ी राहत:जनवरी में पिछले माह के मुकाबले 46 फीसदी मरीज घटे मृत्यु के आंकड़े बराबर, रिकवरी बढ़कर 98% के पार

बिलासपुरएक घंटा पहले
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  • 142 एक्टिव मरीज बचे, 106 का घर पर इलाज, अस्पतालों में सिर्फ 26 रोगी भर्ती

कोरोना की गति बहुत धीमी हो चुकी है। 23 दिनों से दहाई के आंकड़ों में मरीज मिल रहे हैं। रविवार को 29 नए रोगियों की पहचान होते ही कुल मरीजों की संख्या 20826 हो गई। राहत की बात है कि दिसंबर के मुकाबले जनवरी में 46.08 प्रतिशत मरीज कम मिले हैं। पूरे दिसंबर में 3056 लोग कोविद की चपेट में आए थे। जनवरी के 31 दिन में 1648 संक्रमित मिले हैं। पिछले महीने के मुकाबले इस माह 1408 मरीज कम मिले हैंं। जबकि मौत के आंकड़े दिसंबर के बराबर हैं।

राहत की खबर यह है कि जिले में 33 लोग डिस्चार्ज हुए तो ठीक होने वालों की संख्या 20486 तक पहुंच गई। पिछले सात दिन से जिले में कोरोना से मृत्यु के आंकड़े भी शून्य हैं। वर्तमान में 142 मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। रविवार को अभिषेक विहार, सरकंडा, वैशाली नगर, पूजा परिसर सरकंडा, सहित शहर के अन्य इलाकों में सबसे ज्यादा 26 मरीज मिले हैं।

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